Ferien ohne Schach für „Kleeblatt“ unvorstellbar

Braunschweig. Für die jungen U20-Damen des Schachvereins Blau-Weiß Stadtilm waren die Ferien um die Feiertage herum ziemlich anstrengend, nicht nur durch die Feierlichkeiten. So fuhr Larissa Ziegenfuß, Pauline Schmidt, Lia Stephan und Anna-Lena Wilhelm mit ihrem Trainer Raiko Siebarth nicht in den Urlaub, sondern zu den deutschen Vereinsmeisterschaften in der höchsten weiblichen Junioren-Altersklasse, der U20, in das niedersächsische Braunschweig-

Es war ihre erste Deutsche Meisterschaft in dieser Klasse. Im Vorjahr noch konnten die jungen Stadtilmerinnen in der Altersklasse U14 weiblich an den Start gehen. Für das Stadtilmer Kleeblatt war diese Meisterschaft eine immense Herausforderung, sich in dieser Altersklasse zu behaupten. Mit Siegen über Trier, Kiel und Niederlagen gegen Berlin-Lichtenberg, Regensburg und Düsseldorf sowie Unentschieden gegen Lehrte und Erlangen konnten das Stadtilmer Team mit sechs erkämpften Mannschaftspunkten einen guten 13. Platz belegen. Man muss erwähnen, dass ab Platz neun alle Mannschaften sechs Punkte aufwiesen, jedoch die Feinwertung dann entschied. In den nächsten fünf Jahren hoffen die vier jungen Damen dann an den blau-weißen Brettern mehr Punkte bei deutschen Meisterschaften zu erkämpfen, weiß man nun, wie in dieser Altersklasse gespielt wird.