Die spielfreie Zeit bringt erste Spielerwechsel. Da durch die Aussetzung des Spielbetriebs die „Winterpause“ bereits angebrochen ist, sind Wechsel entsprechend der Wechselperiode 2 der Spielordnung des Thüringer Fußballverbandes bereits möglich.

Max Graubner Foto: René Röder

Fußball-Oberligist FSV Martinroda hat zwei Abgänge zu verzeichnen. So wechselt der erst im Sommer von den Bundesliga-Junioren des Chemnitzer FC gekommene Max Graubner zurück in seine erzgebirgische Heimatstadt Annaberg-Buchholz.

Graubner hat sich abgemeldet, hofft nach Auskurieren seines erfolgreich operierten Kreuzbandrisses beim Erzgebirgsligisten (Kreisoberliga) VfB Annaberg 09 wieder Fuß fassen zu können. Leistungssport kommt für ihn nach dem zweiten Kreuzbandriss nicht mehr in Frage. Graubner absolvierte drei Oberliga-Spiele für den FSV Martinroda, bis er sich beim 2:5 gegen Ludwigsfelde eine Ruptur des vorderen rechten Kreuzbandes zuzog, nachdem ihn der Gäste-Keeper umriss. Erst im Nachhinein stellte sich die Schwere der Verletzung heraus.

Auch Marc Fernando sagt dem FSV adé. Familiär bedingt und um mehr Spielzeit auf dem Platz zu bekommen, zieht es den 29-jährigen einstigen Ausnahmestürmer zurück zu Germania Ilmenau. Der Pass wurde von dort zumindest schon angefordert.

Fernando war 2018 aus Ilmenau nach Martinroda gewechselt spielte 26-mal in der Thüringenliga (10 Tore) und war in 25 Spielen (19/6) in der Oberliga für die Sandhasen auf dem Feld, zuletzt nicht so erfolgreich, wie er sich das vorstellte. Zwar waren zuletzt auch seine Freunde und ehemaligen Mitspieler wie Benny Linse um ihn bemüht, ihn zur SpVgg. Geratal zu lotsen, aber alles deutet auf den Kreisoberligisten Germania hin. Die Verpflichtung könnte dort zum großen Coup beim Neuaufbau werden.