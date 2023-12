Beim Aufbau des Festzeltes für den Biathlon-Weltcup in Oberhof stürzte witterungsbedingt dessen Dach ein.

Schreck beim Aufbau Festzelt für den Biathlon-Weltcup in Oberhof eingestürzt

Oberhof Wind und starker Regen ließen die Dachkonstruktion am Mittwochabend zusammenbrechen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Schreckmoment auf dem Stadtplatz: Das große Festzelt für den Biathlon-Weltcup in Oberhof (4. bis 7. Januar 2024) ist am Mittwochabend während des Aufbaus zusammengebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Organisationschef Bernd Wernicke atmete erleichtert auf: „Es war ein unglückliches Zusammenspiel zwischen Schneefall, der dann in starken Regen überging, und dem Wind. Für unseren langjährigen Partner Ronny Schmidt tut es mir leid. Aber zum Glück ist keine Person zu Schaden gekommen“, sagte er.

Bernd Wernicke ist Chef des Organisationskomitees beim Biathlon-Weltcup in Oberhof. Foto: Christian Heilwagen

Noch am späten Abend hatten die Arbeiter mit dem Aufräumen begonnen. Am Donnerstag startete der Aufbau eines neuen Zeltes. Wernicke ist überzeugt davon, dass die Party-Location den Fans pünktlich zur Eröffnungsfeier am Mittwoch, dem 3. Januar 2024, zur Verfügung stehen wird.

