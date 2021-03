Filus erreicht Finale in Katar - Aus für Ovtcharov

Doha. Der deutsche Tischtennis-Profi Ruwen Filus hat überraschend das Endspiel des zweiten WTT-Turniers in Katar erreicht.

Im Halbfinale gewann der 32-Jährige vom TTC Fulda-Maberzell in 4:2 Sätzen gegen den Slowenen Darko Jorgic, der in der Bundesliga für den deutschen Meister 1. FC Saarbrücken spielt. Filus hatte in den Runden zuvor schon die Weltklasse-Spieler Lin Yun-Ju (Taiwan), Jun Mizutani (Japan) und Jang Woojin (Südkorea) besiegt.

Die Siegesserie von Dimitrij Ovtcharov in Katar ist dagegen beendet. Knapp eine Woche nach seinem Sieg bei der Premiere der neuen WTT-Serie verlor der frühere Weltranglisten-Erste am Freitag im anderen Halbfinale dieses zweiten Turniers in 2:4 Sätzen gegen den Japaner Tomokazu Harimoto. Gegen das erst 17 Jahre alte Supertalent des Tischtennis-Sports hatte Ovtcharov in der vergangenen Woche noch in der Runde der letzten Vier gewonnen.

