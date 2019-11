Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finnland erstmals für EM qualifiziert

Helsinki.Finnland hat sich erstmals in seiner Fußball-Geschichte für die Gruppenphase eines großen Turniers bei der Männern qualifiziert.

Das Nationalteam um den Leverkusener Keeper Lukas Hradecky setzte sich in Helsinki durch einen Treffer von Jasse Tuominen (21. Minute) und einen Doppelpack des Ex-Schalkers Teemu Pukki (64., 75.) mit 3:0 (1:0) gegen Liechtenstein durch. Durch den Sieg vor 9804 Zuschauern ist den Finnen der zweite Platz in der EM-Qualifikationsgruppe J und damit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2020 nicht mehr zu nehmen.

"Es gibt keine Worte dafür. Ich war noch nie so nervös wie vor diesem Spiel. Aber wir haben den Job erledigt. Völlig krank", sagte Pukki unmittelbar nach dem Schlusspfiff. "Jetzt haben wir Geschichte geschrieben."

Noch nie zuvor hatten sich die finnischen Fußball-Herren - im Gegensatz zu den Fußballerinnen des Landes - bislang für die Endrunde einer Welt- oder Europameisterschaft qualifiziert. Unzählige Fans stürmten nach dem Schlusspfiff den Platz, auf einem zentralen Platz in Helsinki war der Jubel ebenso groß wie in der Kabine der Finnen. Ministerpräsident Antti Rinne schrieb auf Twitter: "Eine unglaubliche Leistung! Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank!"