Die Suche ist beendet. Die Probanden für unser kleines Sportexperiment sind gefunden. Von „richtig gut fit“ über „gar keine Zeit“ bis hin zum „Fastanfänger“ ist alles dabei.

An dieser Stelle möchten wir die fünf Teilnehmer kurz vorstellen.

Mandy Eckardt kommt aus Heldrungen und ist sportlich, seitdem sie denken kann. Sie hat 15 Jahre Fußball gespielt, davon fast drei Jahre beim USV Jena. Bis 2009 spielte sie zudem Handball beim HV Artern. Seit 2016 ist sie Soldatin. „Stephan Knopf ist eigentlich daran beteiligt und hat mich 2017 auf den Ausdauersport neugierig gemacht. Und seitdem bin ich dabei. Dieses Jahr im August hatte ich meine erste Olympische Distanz geschafft“, sagt sie.

Carla Meyer kommt aus Windehausen und ist 18 Jahre jung. Sportlich aktiv ist sie ebenso seit einer gefühlten Ewigkeit. Es hat angefangen mit Reiten (zwei Jahre), später kam Turnen (vier Jahre) dazu und aktuell spielt sie Volleyball beim SVC Nordhausen (acht Jahre).

Die dritte Frau in der Runde ist Dolores Hochheim aus Großenehrich. „Ich habe mich immer schon mit dem Sport gestritten, weiß aber auch, dass ich meine körperlichen Ziele nicht ohne erreichen werde. Ich fahre Alpin Ski und gehe tauchen. Ich bin Divemaster und habe darin fünf Jahre gearbeitet“, sagt sie und hofft nun auf Besserung.

Nils Naumann ist 41 Jahre und wohnt in Oldisleben. Seine sportliche Laufbahn ist nach eigener Aussage seit zehn Jahren beendet. „Ab und zu spiele ich noch etwas Fußball. Ich war die letzten sechs Jahre Trainer einer Nachwuchs-Fußballmannschaft. Früher war ich ein recht erfolgreicher Leichtathlet, hab aktiv Fußball gespielt, drei Jahre Karate in meiner Jugend betrieben und etwas Tennis gespielt“, blickt er zurück. Aber sein größtes Problem ist wie bei so vielen die Zeit. Neben seiner Arbeit als Führungskraft, ist er im Stadtrat, Ortschaftsrat, Haupt- und Finanzausschuss Oldisleben und diversen Vereinen tätig. Da wird es schwer, noch Sport einzufügen. „Für mich wird es interessant, wie ich in meinen Tagesablauf Sport wieder einbauen und meine Gesundheit wieder verbessern kann“, ist er aber dennoch optimistisch.

Der fünfte Kandidat ist Patrick Börsch aus Nordhausen. Der 42-Jährige ist Geschäftsführer und Vereinsberater beim Kreissportbund. Seit drei Jahren ist er nach eigener Angabe nicht mehr regelmäßig aktiv. Ab und zu Laufen oder Biken, aber selten. „Das macht sich nicht nur im Gemüt bemerkbar, auch auf der Waage. Daher bin ich hier auch offensiv und sage, dass mein Wunsch, neben regelmäßiger Bewegung, 15 Kilo weniger auf den Rippen zu haben ist. Zusätzlich möchte ich in Gesprächen mit Sportlern oder anderen Menschen, natürlich von dieser tollen Erfahrung aus dem Projekt berichten“, sagt Börsch und kann es kaum abwarten, mit Tipps von Stephan Knopf zu starten.

„Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid und hoffe mit diesem Projekt zumindest ein wenig zu motivieren und anspornen zu können, um eure Ziele zu erfüllen“, ist auch Triathlet Stephan Knopf, der mit Rat und Tat zur Seite steht und vielleicht auch ab und an den strengen „Trainer“ spielen muss, hoch motiviert. Bereits diese Woche sollen die ersten zusammen erarbeiteten Übungen in die Realität umgesetzt werden.