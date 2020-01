Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Förderverein spendet Geld für Bälle

Über eine großzügige Spende von 1000 Euro kann sich der Fußballnachwuchs von Thüringenligist Eintracht Sondershausen freuen. Das Geld kommt vom Förderverein Sondershäuser- Fußball „Eintracht“ und soll für neue Fußbälle für die Nachwuchsmannschaften genutzt werden. Nachdem die Spieler der G-Junioren in einem Freundschaftsspiel vor gut einer Woche Wacker Nordhausen mit 7:0 in die Schranken verwiesen, kam prompt die Überraschung auf dem Rasen auf dem Stadion am Göldner. Der Chef des Förderverein, Matthias Cchochlow übergab den symbolischen Check an den sportlichen Leiter und Vorstandsmitglied der Eintracht Matthias Springer. Und die Kleinen, die vor allem von der Spende profitieren, sind glücklich und können das Training im neuen Jahr kaum noch abwarten.