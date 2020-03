„Fragezeichen hinter dem deutschen Rollstuhlbasketball“

Vor nicht mal einem Jahr hatte Lutz Leßmann Freudentränen in den Augen. Im Mai 2019 gewannen die Rollstuhlbasketballer der RSB Thuringia Bulls die Champions League. Teammanager Leßmann war gerührt. Kurz darauf folgte zum ersten Mal das Triple. Er hatte mit den Bulls, die er durch die Einbindung in seinen bundesweit tätigen Verein Reha-Sport-Bildung (RSB) über Jahre Schritt für Schritt zur internationalen Nummer eins im Rollstuhlbasketball geformt hat, den nächsten Meilenstein erreicht.

Im März 2020 scheint es, als sei dieser Glücksmoment Lichtjahre entfernt. Das Coronavirus bestimmt nicht nur die Schlagzeilen, sondern mehr und mehr auch, wie sich die Welt dreht. Für Leßmann bedeutet das: Er erwartet zeitnah, dass der Notstand ausgerufen wird und er sein Rehazentrum Fit-In in Elxleben mit 250 Mitarbeitern schließen muss. Einige der 20 Außenstellen seines Vereins Reha-Sport-Bildung mussten das bereits tun. Sollte sich die Corona-Krise über Monate hinziehen, steht aus seiner Sicht der Fortbestand seines RSB, einem der größten deutschen Gesundheitssportvereine, und seiner Rollstuhlbasketballer auf der Kippe. Wir sprachen mit dem 66-Jährigen über die bedrückende Situation, Solidarität, sein Herzensprojekt Thuringia Bulls und zwei Fernsehauftritte, die ihn aus verschiedenen Gründen bewegt haben.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage rund um das Coronavirus?

Anders als noch vor ein paar Tagen. Als am 4. März die Mail kam, dass die Rollstuhlbasketball-Champions League ausfällt (in Elxleben sollte am vergangenen Wochenende eines der Viertelfinalturniere stattfinden, Anm. d. Red.), dachte ich: Schießen die jetzt mit Kanonenkugeln auf Spatzen? Auch intern haben wir für den weiteren Saisonverlauf über Plan B, C und D gestritten. Aber durch die Ereignisse der vergangenen Tage ist das hinfällig. Inzwischen bin ich überzeugt: Durch das Coronavirus wird nichts mehr so sein, wie es war. Ich bin erschrocken, wie sich Sachlage und eigene Sichtweise binnen zehn Tagen vollkommen verändern können.

Was hat Sie zum Umdenken gebracht?

Die Entwicklung der Situation und das Befassen mit dem Thema. Als am Sonntag der Mediziner Alexander Kekulé bei „Anne Will“ die Versäumnisse der Politik angeprangert und klargemacht hat, dass es uns jetzt nur noch weiterhilft, wenn das öffentliche Leben in Deutschland für mindestens zwei Wochen komplett stillgelegt wird, hat das hoffentlich klargemacht, wie schlimm es wird. Ich gehe davon aus, dass zeitnah der nationale Notstand ausgerufen wird. Wir brauchen in Deutschland leider Verbote, damit die Menschen die Situation nicht weiter unterschätzen und ausreizen. So wie Hans-Joachim Watzke, dessen Aussagen in der Sportschau bezüglich der Bundesliga unverantwortlich hoch zehn waren.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf Ihren Verein Reha-Sport-Bildung?

Vermutlich gravierende. Allein im Fit-In Elxleben habe ich 250 Mitarbeiter mit einem monatlichen Lohnaufkommen von rund 400.000 Euro. Wenn der Notstand kommt und wir schließen müssen, was in einigen unserer 20 Außenstellen schon der Fall ist, gehen die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Den Teil der Lohnkosten, den wir dann weiterhin selbst tragen müssen, inklusive der trotzdem weiter bestehenden Fixkosten können wir vielleicht einen Monat leisten. Wenn es noch drei, vier Monate oder länger geht, wird es schwierig für uns, wie auch für viele andere Unternehmen.

Steht der Verein Reha-Sport-Bildung, einer der größten in Deutschland im Bereich Gesundheits- und Rehasport, dann vor dem Aus?

Wenn es in der Form weitergeht, auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass unser Land selbst nach der Krise wohl so geschädigt sein wird, dass sich viele den „Luxus“ Gesundheits- und Rehasport nicht mehr leisten wollen oder können. Allein in den letzten zwei Tagen haben 150 unserer Mitglieder ihren Beitrag für einen Monat ausgesetzt. Das zeigt, dass wir mit unserem Angebot in so einer existenziellen Krise am Ende der Bedarfskette stehen.

Stünde dann auch gleichbedeutend ihr Erfolgs- und Herzensprojekt, das seit 60 Spielen ungeschlagene Rollstuhlbasketball-Team der Thuringia Bulls, vor dem Aus?

Natürlich, es ist ja wirtschaftlich vom Verein Reha-Sport-Bildung abhängig, bei dem viele unserer Bulls-Spieler auch arbeiten. Zumal viele bisherige und potenzielle Sponsoren künftig wahrscheinlich nichts mehr beisteuern können. Selbst wenn wir das Aus verhindern, bezweifle ich stark, dass es nach der Corona-Krise außer dem RSV Lahn-Dill und uns noch Bundesliga-Teams geben wird. Insofern steht aufgrund der zu erwartenden wirtschaftlichen Schäden hinter dem gesamten deutschen Rollstuhlbasketball ein Fragezeichen. Das ist für mich persönlich auch sehr schwer, denn ich ziehe viel Kraft aus dieser Mannschaft und diesem Sport.

Wie gehen die Spieler mit dieser Ausnahmesituation um?

Sie versuchen positiv zu bleiben und den Mut nicht zu verlieren. Als wir am vergangenen Donnerstag zusammengesessen und die abgebrochene Saison ausgewertet haben, sind schon ein paar Tränen geflossen. Kurioserweise sind alle Spieler dennoch hier geblieben. Unserer Amerikaner fühlen sich in Elxleben sicherer als in den USA, unsere Holländerin Jitske Visser ist auch geblieben, weil ihre Eltern Grippe-Symptome haben.

Wie wird es in den nächsten Wochen im Fit-In weitergehen?

Das weiß keiner. Wir haben gleich eine Versammlung, da werde ich noch einmal Klartext mit allen sprechen. Etwas, das auch unsere Regierung endlich tun sollte. Es wird schlimm, eine neue gesellschaftliche Ordnung mit anderen Prioritäten steht uns bevor. Wir werden alles tun, um den Schaden für unsere Mitarbeiter so klein wie möglich zu halten. Ich hoffe, dass nun überall die Solidarität vor dem Eigennutz und der Wirtschaftlichkeit steht.