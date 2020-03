Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frank Reinecke entscheidet Topspiel in der Nachspielzeit

Nach dem Spielausfall von Arenshausen fand das Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga zwischen dem gastgebenden Vierten VfL Hüpstedt und dem Zweiten GW Deuna vor 160 Zuschauern bei stürmischem Wind statt. Und die sahen bis in die Nachspielzeit eine spannende Begegnung, in der Hüpstedt am Ende knapp mit 2:1 (0:1) die Nase vorne hatte.

Die Kontrahenten hatten viele Gemeinsamkeiten. Beide Spielertrainer, Frank Reinecke und Michael Wedekind-Weißenborn, trafen sich nicht nur bei etlichen Zweikämpfen auf dem Feld, sie klagten auch beide im Vorfeld über die mäßige Vorbereitung ihrer Mannschaften. Man sah es auch während der neunzig Minuten. Da wurden keine spielerischen Glanzlichter gesetzt, Einsatzwille und Kampfgeist prägten die Szenerie.

Hüpstedt setzt die ersten Achtungszeichen

„Von uns war wegen der sechs fehlenden Stammkräfte auch nichts im spielerischen Bereich zu erwarten. Da waren andere Tugenden gefragt“, so Hüpstedts Coach im Nachgang. Sein Team setzte die ersten Achtungszeichen durch Remo Ackermann, der bei einer Flanke von rechts einen Tick zu spät kam (2.), und einen abgefälschten Schuss von Konstantin Gerbig, der auf die Latte sprang (13.).

Die Gäste hatten ihrerseits gleich einen Hochkaräter, als Jakob Dietrich zu Peter Kachel durchsteckte, dieser jedoch am herauseilenden VfL-Torwart Thomas Kopka scheitert (18.). Deuna übernahm nach einer ruhigen Anfangsviertelstunde das Zepter und hatte gute Offensivaktionen. Mittelfeld-Antreiber Dietrich nutzt seinen Freiraum in der Zentrale, seinen Rechtsschuss konnte Kopka nur wegfausten (22.).

Hüpstedts Deckung wehrte sich gegen die Angriffe, die zahlreichen Eckbälle brachten nichts ein. Hellwach beim Herauslaufen war Deuna-Keeper Steffen Kaufung, als er das Laufduell vor dem heransprintenden Fabian Friedrich gewann und den Ball weg schlug (37.). Auf der Gegenseite prüfte Wedekind-Weißenborn aus der Distanz die Hüpstedter Nummer 1. (39.).

Abwehr hilft kräftig mit

Die Gästeführung fiel dann unter Mithilfe der Hüpstedter Abwehr. „Eigentlich war die Szene schon geklärt, der Ball sollte zu unserem Torwart zurückgeköpft werden. Das misslang aber“, beschrieb Reinecke die Vorlage. Deunaes Abwehrchef Gregor Reinhold sagte „Danke“ und versenkte per Kopf zum 0:1 (40.).

Nach dem Wechsel wurden die Zweikämpfe intensiver, der Derbycharakter kristallisierte sich mehr und mehr heraus. Auf beiden Seiten sahen die Fans Abschlüsse, die Partie wogte hin und her. Wobei die Gastgeber mehr Einsatzwillen zeigten und so die individuellen Vorteile der Gäste ausglichen. „Wir waren in der zweiten Hälfte nicht clever genug. Und uns hat in entscheidenden Momenten der Biss gefehlt“, bemängelte Wedekind-Weißenborn.

Und so verdienten sich die Platzherren den Ausgleich. Reinecke flankte von außen in den Strafraum und Lucas Roth köpfe zum viel umjubelten Ausgleich ein-1:1 (67.).

Beide Fanlager hatten anschließend jeweils einmal den Torschrei auf den Lippen. Hier beim völlig frei stehenden Reinecke, der aus Nahdistanz über den Kasten köpft, da bei Deunaes Zehner Dietrich, der völlig blank vor dem VFL-Kasten stand, aber aus fünf Metern Kopka anschoss.

Reinecke macht es in der Nachspielzeit

Die Gastgeber wechselten kurz vor Ultimo Pascal Bleijlevens für den Torschützen ein und damit den Sieg. In der Nachspielzeit passte Daniel Kellner zu Bleijlevens, der bediente Reinecke und Hüpstedts Angreifer versenkt den Ball mit links am Gästetorwart vorbei im Netz zum 2:1-Endstand (90+3).

„Aufgrund unserer schwachen zweiten Halbzeit geht der VFL- Sieg in Ordnung. Wobei ein Remis über die gesamte Spielzeit gerechter gewesen wäre“, resümierte Wedekind nach Spielschluss. Da war er sich mit seinem Amtskollegen einig.