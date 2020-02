Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Franke mit dem Landesmeistertitel

Als 2018 Katja Franke von der VSG Bad Frankenhausen nach Nordhausen wechselte um den oft genannten „nächsten Schritt „ zu machen, hatte sie eigentlich, schon fast alles im Faustball Amateursport erreicht. Sie stand in der Landesauswahl und konnte Thüringen im Bundesvergleich vertreten. Landesmeisterschaften in der Jugend, sowie Medaillen bei den Erwachsenen. Als Krönung 2017, die Wahl zur Mannschaft des Jahres im Kyffhäuserkreis, noch vor den Ringern sowie Handballerinen aus Artern. Doch von einem Ziel hatte sie sich mit dem Wechsel nach Nordhausen verabschiedet, einmal Landesmeister bei den Frauen zu werden. Da Nordhausen keine Frauenmannschaft im aktuellen Spielbetrieb hat, war dieses Ziel beim LV Altstadt für sie unerreichbar. Doch am vergangenen Wochenende bot sich die Möglichkeit bei der Landesmeisterschaft Frauen 30 zu starten. Nach Verletzungspech stand die Mannschaft der SG Greiz/Kurtschau vor der Entscheidung in Unterzahl anzutreten oder vielleicht die Teilnahme absagen zu müssen. Doch die Mannschaftskapitänin erinnerte sich an die kleine Allrounderin aus Nordhausen. Nach einem kurzen Telefonat war klar, im diesem Jahr startet Franke noch einmal die Mission „Landesmeistertitel“. Nach spannenden Spielen und fünf Stunden Faustball war es geschafft. Katja Franke holt mit ihrem Team bei den Frauen in ihrer Altersklasse die Thüringer Landesmeisterschaft. Ihr Trainer Dittmar Schulze dazu: „ Wir sind alle sehr stolz auf Katja, ihre stabile Leistung bei den Männern, kann einen Meistertitel bei den Frauen aber nicht ersetzen. Wir gratulieren ihr auch im Namen des LV Altstadt Nordhausen.“ Auch Ihr Mannschaftskollege Norman Baldermann konnte mit der Vertretung des SVS Sömmerda Landesmeister in der Klasse Männlich 35 werden. Zweimal Gold war die Ausbeute. Bleibt zu hoffen, dass es bei den anstehenden Bezirksligameisterschaften am 1. März in Stadtilm ähnlich gut läuft.