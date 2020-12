Frankenhausens Kicker Kammlott: „Was bei RB passiert, ist schon Wahnsinn“

Es war der Königstransfer in der Thüringenliga, der hohe Wellen geschlagen hat. Carsten Kammlott, einst beim FC Rot Weiß Erfurt, Wacker Nordhausen, RB Leipzig, sogar im DFB-Juniorenteam hat er reingeschnuppert. Nun beim Sechstligisten SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Der aus Nausitz kommende ehemalige Fußballprofi hat schon viel erlebt, ist aber nun im Leben außerhalb des Fußballs angekommen.

Viele kennen ihren Spitznamen „Chipper“, selbst einige der Mitspieler in Bad Frankenhausen rufen sie bereits so. Wie ist der Name eigentlich entstanden?

Den Spitznamen hab ich schon seit der D-Jugend, mein damaliger Trainer nannte mich so. Wieso und weshalb weiß ich gar nicht mehr, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Namen.

Wo genau liegen die Unterschiede zwischen den einzelnen fußballerischen Stationen?

Ich muss sagen, dass ich das Glück hatte, bei RWE, Wacker und jetzt auch bei Blau-Weiß in einem sehr familiäreren Verein spielen zu dürfen, wo du dich mit jedem Mitarbeiter jeden Tag gesehen oder erzählt und auch einen Kaffee getrunken hast. Wie man immer so schön sagt, wir waren/sind wie eine große Familie. Bei RB war es wohl meine lehrreichste Zeit, auch wenn ich nicht immer gespielt habe. Aber für mich, als damals 20-Jähriger, war alles sehr professionell.

RB Leipzig spielt mittlerweile in der Champions Leaguea. Sie waren früher ein Teil der RB-Familie. Konnte man damals als Spieler schon erahnen, welche steile Entwicklung der Verein hinlegen wird?

Ich muss ehrlich zugeben, dass es so schnell geht, konnte man damals glaube ich nicht erwarten. Nachdem ich zu RB bin, sind wir erst im dritten Regionalliga-Jahr aufgestiegen. Das mit der Relegation war, glaube ich, der schwerste Aufstieg für den Verein. Das, was ab da an passiert ist, ist schon Wahnsinn. Ich schaue mir gerne Spiele von RB an.

Sie konnten in den letzten Jahren viele Fußballer kennenlernen. Welcher war der beste Mitspieler, den du je hattest und wer war der unangenehmste Gegenspieler für sie?

Mein bester Mitspieler war eindeutig Joshua Kimmich. Er kam mit 18 zu RB, war ein oder zwei Monate verletzt. Nach dem ersten Training haben wir gleich gesagt „Der hat’s drauf!“ und so Unrecht hatten wir ja nicht. Es gibt zwei unangenehmster Mitspieler: Thomazs Kos und Thomas Paulus. Zwei Schränke in der Abwehr bei Erzgebirge Aue.

Was war der schönste Moment in ihrer fußballerischen Karriere?

Das kann ich gar nicht richtig sagen. Es gab einen Haufen schöner Momente. Spontan fallen mir zwei Sachen ein: zum einen mein erstes Derby in Jena. Wir gewinnen 3:0 und ich schoss meine ersten Tore im Profibereich. Und dann natürlich das U-20-Länderspiel gegen Italien, welches wir 4:0 gewonnen haben.

Sie sind trotz allem ein sehr bodenständiger und nahbarer Mensch...

Ich habe gelernt, alles mit einer gewissen Demut anzugehen. Ich würde behaupten, dass ich keiner bin, der mit irgendetwas protzen oder einigen etwas beweisen musst Ich bin dankbar, dass ich überhaupt in den Genuss des Profifußballs kommen durfte.

Auch wenn in Bad Frankenhausen „nur“ sechste Liga gespielt wird, was ist dort fast erstklassig?

Ich glaub das, was Blau-Weiß die letzten Jahre geleistet hat, ist aller Ehren wert. Mit dem Aufstieg in die Thüringenliga hat sich der Verein belohnt. So wie ich es die letzten Monate mitbekommen habe, muss ich wirklich allen Leuten, die was mit Blau-Weiß zutun haben, ein riesen Kompliment machen. Letztendlich kommt noch die super Truppe dazu, bei der es richtig Bock macht zu trainieren und zu spielen.

Gibt es irgendwelche Rituale, die sie vor einem Spiel durchführen?

Zuerst den linken Stutzen und Fußballschuh anziehen und immer als Letzter die Kabine verlassen und als Letzter aufs Spielfeld gehen.

Wer ist denn ihr Vorbild als Spieler?

Miro Klose. Ich fand seine ganze Art und Spielweise bemerkenswert. Er ist ziemlich spät Profi und letztendlich Weltmeister geworden.

Was würden sie Jugendspielern raten, wenn sie in der heutigen Zeit Fußballprofi werden wollen?

Dass es nichts Schöneres gibt, als sein Hobby zum Beruf zu machen. Man muss natürlich auch wissen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und man sollte Fußballspielen immer mit Spaß verbinden. Wenn die Chance besteht, versucht, euren Traum zu verwirklichen. Falls es nicht klappen sollte, trotzdem weitermachen – Fußball ist nicht alles auf der Welt.

Wie betrachten sie das Geschehen rund um Rot-Weiß Erfurt und Wacker Nordhausen?

Traurig, was in den letzten Jahren mit den beiden Vereinen passiert ist. Bei RWE sieht es sportlich gut aus, bei Wacker hab ich nicht damit gerechnet, dass sie sich so schwer tun. Ich wünsche den beiden Vereinen nur das Beste, wobei es mir bei Rot-Weiß immer etwas mehr wehtun wird, wenn es nicht läuft, da ich dort mein halbes Leben verbracht habe.

Sie haben sich seit dem Wechsel beruflich umorientiert und drücken nun wieder die Schulbank.

Die Schulbank zu drücken ist natürlich ein himmelweiter Unterschied im Gegensatz zum Fußball spielen. Daran muss man sich gewöhnen.