Frankreich gegen England: Beste TV-Quote ohne Deutschland

In der siebten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Manuel Baum, ehemaliger Bundesliga-Trainer, über das Aus für Oliver Bierhoff und die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft nach der WM 2022.

Berlin. Das spektakuläre Viertelfinale zwischen Frankreich und England hat dem ZDF eine sehr gute TV-Quote beschert.

Der Sieg Frankreichs gegen England im Viertelfinale hat für die bisher beste Einschaltquote eines Spiels bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ohne deutsche Beteiligung gesorgt. Durchschnittlich sahen 9,142 Millionen Menschen sahen den 2:1-Erfolg am Samstag im ZDF. Das entspricht laut AGF Videoforschung einem Marktanteil von 33,4 Prozent und war damit die erfolgreichste TV-Sendung des Tages. Das Spiel zwischen Marokko und Portugal am Nachmittag sahen 5,949 Millionen Zuschauer.

Zugleich bleibt das Interesse an der WM in Katar vergleichsweise gering. Bei der WM 2018 in Russland hatte es zum vergleichbaren Zeitpunkt bereits mehrere Übertragungen mit mehr als zehn Millionen Zuschauern gegeben. (dpa)