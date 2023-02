Frauen des FC Carl Zeiss Jena: Nichts zu holen gegen RB Leipzig

Karla Görlitz (links, hier im Hinspiel gegen RB Leipzig) erzielte das einzige Tor für den FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend in Markranstädt.

Jena. Nichts zu holen gab es für die Frauen des FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend in Markranstädt: 1:5 (1:3) verloren die Fußballerinnen von Christian Kucharz die Zweitliga-Partie am 14. Spieltag gegen Tabellenführer RB Leipzig

Nichts zu holen gab es für die Frauen des FC Carl Zeiss Jena am Freitagabend in Markranstädt: 1:5 (1:3) verloren die Fußballerinnen von Christian Kucharz die Zweitliga-Partie am 14. Spieltag gegen Tabellenführer RB Leipzig.

Im ersten Akt war es RB-Stürmerin Vanessa Fudalla, die binnen elf Minuten (13./24.) zweimal für die Gastgeberinnen erfolgreich war. Wenige Minuten vor dem Abpfiff der ersten Halbzeit gelang Jenas Karla Görlitz der Anschluss (41.), doch in der Nachspielzeit des ersten Aktes erhöhte Leipzigs Medina Desic auf 3:1 für den Ligaprimus.

Im zweiten Akt bauten schließlich Marlene Müller (64.) und Gianna Rackow (71.) mit ihren Toren die Führung der Hausherrinnen zum 5:1-Endstand aus.

Bereits am Vorabend der Begegnung hatte Christian Kucharz auf die Qualität und die Stärke der Kickerinnen aus der Messestadt verwiesen – sie würden zu Recht an der Tabellenspitze thronen.

Zeit zum Sinnieren über die Niederlage bleibt den FCC-Frauen jedoch nicht, stehen sie doch bereits am Dienstag schon wieder in der Pflicht – dann heißt es jedoch DFB-Pokal: Im Viertelfinale empfangen sie den Bundesligisten SC Freiburg im Ernst-Abbe-Sportfeld.