Bärenstark: Maximilian Kuhle (am Ball, hier gegen Bayern II) war in Frankfurt mit 35 Punkten erfolgreichster Werfer des Spiels.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freudenberg sorgt für Löwen-Leid

Irgendwie war es zu befürchten. Richard Freudenberg, Erstliga-Stammspieler und Leistungsträger der Skyliners aus Frankfurt, kam bei deren Juniors in der dritten Liga gegen die Basketball-Löwen Erfurt zum Einsatz. Mit seinen 21 Jahren erlaubt dies die dennoch zweifelhafte, weil wettbewerbsverzerrende Regel. Pech für die Löwen, denn just am Wochenende stand der DBB-Pokal an. In diesem Bewerb war der Bundesligist vom Main bereits ausgeschieden und der 2,04 Meter große Freudenberg für „unten“ frei. So nahm es nicht wunder, dass das omnipräsente Riesentalent gegen die mit 81:94 (36:37) unterlegenen Erfurter zum Matchwinner wurde – nicht nur wegen seiner 25 Punkte.

Da nutzten den Gästen auch ihre zwei Blitztransfers aus England, Theo Turner und Adam Thoseby, (noch) nichts. Beide werden den Löwen dennoch noch gut zu Gesicht stehen. Turner mit seinen 2,13 Metern deutete dies bereits mit vielen Defensivrebounds an, Thoseby markierte schon mal 18 Punkte. Topscorer der Partie aber war Löwen-Dreierschütze Maxi Kuhle, der tolle 35 Zähler erzielte. Das reichte indes am Ende nicht, weil die Löwen eben im Schlussviertel durch den nun alles bestimmenden Freudenberg fast im Alleingang eliminiert wurden und vor allem im Offensivrebound (1:17) gnadenlos unterlegen waren. Bis sieben Minuten vor Ultimo war beim Stande von 68:68 immer noch alles möglich. Freudenberg traf, die Löwen trafen nicht, und schon war’s um sie geschehen. Auch, weil mit Turner, Franklin und Bode Erfurts große Garde vorzeitig mit fünf Fouls vom Feld musste. Die Hoffnung, die Liga doch noch zu halten, wird mit jeder Niederlage immer kleiner. Aber sie lebt, denn wenn die beiden Neuen ins Löwen-System integriert sind, kann das Wunder noch Realität werden.