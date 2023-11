Freudentänzchen am Spielfeldrand

Jena Die Volleyballerinnen des VSV Jena hatten am Samstag allen Grund zu jubeln

Die Volleyballerinnen des VSV Jena hatten am Samstag allen Grund zu jubeln und eine gar kecke Choreographie zu kredenzen. In 3:1 Sätzen siegten sie in der Regionalliga über den VfB 91 Suhl II – es war der fünfte Sieg für die Jenaerinnen in der laufenden Saison, die nunmehr auf Platz sechs der Tabelle rangieren. Die Geschicke der VSV-Frauen lenkte an jenem Spieltag Co-Trainer Evgeni Leis. Zur besten Akteurin in den Reihen der Gastgeberinnen wurde indes Serena Scapucci seitens des gegnerischen Trainers gewählt.