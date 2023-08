Friedlicher Fanmarsch vorm Spiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC zum Stadion

Die Jenaer Fans ziehen mit ihrem Fanmarsch am Busbahnhof vorbei.

Jena. Trotz fehlender Anmeldung: Zeiss-Fans lassen sich den Zug zum Stadion nicht verbieten. Am Paradiesbahnhof treffen beide Fanlager aufeinander.

Vor dem Pokalspiel des FC Carl Zeiss Jena gegen Hertha BSC ist am Sonnabend ein friedlicher Fanmarsch durch das Jenaer Stadtzentrum zum Stadion gezogen. Ohne Anmeldung durften die Fans trotzdem den Marsch antreten. Allerdings hat die Polizei mit einem Großaufgebot verhindert, dass der Zug von seiner in einer Allgemeinverfügung der Stadt Jena vorgegebenen Strecke abweicht.

Mehrere Hundert Fans hatten sich um 10 Uhr am Johannisplatz am Carl-Zeiß-Denkmal getroffen. Die Polizei sagte durch, dass der Marsch nicht angemeldet sei, aber entlang der von der Stadt Jena vorgegebenen Route stattfinden könne. Singend zogen die Fans durch die Straßen. Die Polizei mahnte, dass keine pyrotechnischen Erzeugnisse gezündet werden dürfen, was aber nicht verhinderte, dass hier und da ein paar Rauchtöpfe qualmten.

Zeitgleich mit Hertha-Fans am Paradiesbahnhof

Am Paradiesbahnhof traf just im Moment, als die Zeiss-Fans dort angekommen sind, ein Zug mit Fans von Hertha BSC ein. Dieser war extra aufs andere Gleis geleitet worden, um keinen Sichtkontakt zu ermöglichen. Dennoch ließen es sich die Jenaer Anhänger nicht nehmen, die Berliner verbal im Paradies zu begrüßen: „Absteiger, Absteiger!“

An der Paradiesbrücke erwarteten Beobachter den größten Konflikt. Die Stadt wollte verhindern, dass die Fangruppe über die Stadtrodaer Straße zieht. Die Polizei verbarrikadierte den Weg und setzte auch Straßenbahnen als Barriere ein, die wegen des Polizeieinsatzes im Stau standen. Die Jenaer Fans nahmen schließlich den Weg durchs Paradies zum Stadion. Dort findet ab 13 Uhr das Spiel im DFB-Pokal statt.

