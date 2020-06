Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fritsch und Becherer gewinnen virtuellen Alteburglauf

Sechsmal hat Alexander Fritsch schon beim Arnstädter Alteburglauf gewonnen, Sieg Nummer sieben war auch für den Läufer aus Plaue, der für den GutsMuths-Rennsteiglauf startet, eine Premiere. Der ehemalige Rennsteiglaufsieger gewann den ersten virtuellen Alteburglauf, welchen die SG Motor Arnstadt nach der coronabedingten Absage des realen Laufes ins Leben gerufen hatte. Zwei Wochen konnten sich Läuferinnen und Läufer im Fernduell messen, auf den originalen Laufstrecken oder anderswo.

Alexander Fritsch nahm am sommerlich heißen Sonnabend die 10,6 Kilometer des Hauptlaufes unter die Beine und verdrängte mit seinen 42:23 Minuten noch den bis dahin führenden Torsten Grosser (AP Racing Team, 43:56 min). „Es war schön dort zu laufen. Der Alteburglauf ist eine meiner Lieblingsstrecken und auch wenn die Zeit zweieinhalb Minuten langsamer ist als bei meinem Sieg letztes Jahr, bin ich zufrieden“, meinte Fritsch.

Positives Feedback bekommen

Als Erfolg Nummer sieben mag er das ganze trotzdem nicht so recht sehen. „Es ist etwas ganz anderes als beim normalen Lauf. Es fehlt das Wettkampf-Feeling, die Atmosphäre. Und mir fehlen vor allem die anderen Läuferinnen und Läufer, die man seit Jahren kennt und die man bei den Veranstaltungen dann immer wiedersieht.“ Auch deshalb hofft er sehr: „Dass wir dieses Jahr noch einige richtige Läufe bestreiten können.“

Auch für die Beste bei den Frauen war der Lauf ein Heimspiel, stand Johanna Becherer, ehemals Schreier, vom Gastgeber doch fast jedes Jahr auf dem Siegerpodest. In 51:00 Minuten erzielte sie die fünftbeste Zeit unter den 33 Starterinnen und Startern im Hauptlauf und ließ damit nicht nur den eigenen Angetrauten sondern noch so manch anderen Mann hinter sich.

Über 50 Teilnehmer

„Es ist schön, dass insgesamt über 50 Läuferinnen und Läufer auf den drei Strecken zusammengekommen sind“, freut sich Organisationschef Philipp Petermann. „Natürlich haben wir nicht mit den Teilnehmerzahlen der üblichen Läufe gerechnet. Vor allem, viele sind die Originalstrecken auf der Alteburg gelaufen. Da habe ich auch viel positives Feedback zur Ausschilderung bekommen.“

Dabei waren es nicht nur Arnstädter, die sich in die virtuelle Ergebnisliste eintrugen. Schnellster Junge über 1,2 Kilometer zum Beispiel wurde Leon Kropiewnicki vom HV Ilmenau in 8:26 Minuten.

Schneller als der Zehnjährige unterwegs waren unter den zehn Starterinnen und Startern nur Jette Erdmann (LSV Lok Arnstadt, 6:07 min) und Carolin Durstewitz (7:24 min), beide aber auch vier Jahre älter. So ganz auf das Wettkampffeeling musste man trotz Corona-Bedingungen auch nicht verzichten.

„Ich bin mit meinem Bruder gelaufen, das ist dann doch etwas anderes, als wenn man alleine für sich läuft“, berichtete Philipp Petermann. Auch die Erdmanns aus Arnstadt oder die Schneidewinds aus Stadtilm waren in Familie unterwegs. Sören Schneidewind wurde in 19:40 Minuten Schnellster über 3,5 Kilometer. Für Mutter Antje reichten 21:57 Minuten zu Platz sechs. Helena Erdmann (LSV Lok Arnstadt) war mit 21:12 Minuten schnellste Starterin und absolvierte die Distanz gemeinsam mit Papa Matthias, der damit Zweiter bei den Herren wurde. Insgesamt waren 51 Läuferinnen und Läufer am Start, 32 von ihnen auf der Hauptstrecke.

Trotz positiver Resonanz und dem eigenen Vorteil, „dass ich selbst die Strecke laufen konnte, wozu sonst als Organisationschef keine Zeit bleibt, hofft Philipp Petermann, „dass wir uns nächstes Jahr alle am Start wiedersehen.“ Dann soll am 29. April der 42. Alteburglauf starten – wie gewohnt real.

Ergebnisse des virtuellen Alteburglaufs:

0,6 Kilometer, Gesamt weiblich: 1. Becherer (SG Motor Arnstadt) 51:00 min, 2. Jacob (Dannheim) 55:39, 3. Beyer (Sülzenbrücken) 52:32, Gesamt männlich: 1. Fritsch (Rennsteiglaufverein) 42:23, 2. Grosser (AP Racing Team) 43:56, 3. Herrmann (Arnstadt) 46:46, Altersklassensieger, WU 40: 1. J. Becherer 51:00; WU 50: 1. Jacob 55:39. WU 60: 1. U. Grosser (AP Racing Team) 1:05:37 h, MU 40: 1. Fritsch 42:23; MU 50: 1. Herrmann 46:46; MU 60: 1. T. Grosser 43:56. M Ü60: 1. Wächter (SG Motor Arnstadt) 53:45.

3,5 Kilometer, Gesamt weiblich: 1. H. Erdmann (LSV Lok Arnstadt) 20:12 min, 2. Heintz (Ilmenau) 20:13, 3. Jacob (Dannheim) 21:17.

männlich: 1. S. Schneidewind (Melissantes Gymnasium Arnstadt) 19:40, 2. M. Erdmann (LSV Lok Arnstadt) 20:12. Altersklassensieger, WU 12: 1. Jacob 21:17; WU 18: 1. H. Erdmann 20:12. WU 40: 1. Heintz 20:13. WU 50: 1. A. Schneidewind (Stadtilm) 21:57. MU 16: 1. S. Schneidewind 19:40. MU 50: 1. M. Erdmann 20:12.

1,2 Kilometer, Gesamt weiblich: 1. J. Erdmann (LSV Lok Arnstadt) 6:06 min, 2. Durstewitz (ohne Angaben) 7:24, 3. S. Wanke (Arnstadt) 10:36. Gesamt männlich: 1. Kropiewnicki (HV Ilmenau) 8:26, 2. Strobel (Wander- und Freizeitsportverein Arnstadt) 14:24.

Altersklassensieger: WU 10: 1. S. Wanke 10:36. WU 14: 1. J. Erdmann 6:07. MU 10: 1. Kropiewnicki 8:26. MU 12: 1. Strobel 14:24.