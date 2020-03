Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühes Tor besiegelt erneute Heimpleite für FC Eisenach

Auf dem neuen Kunstrasenplatz läuft es noch nicht rund für den FC Eisenach, der auch das zweite Heimspiel der Landesklassen-Rückrunde verlor. Gegen den FSV Eintracht Hildburghausen unterlagen die Wartburgstädter vor nur 27 zahlenden Zuschauern mit 0:1, bleiben in der Tabelle der Staffel 3 aber auf Rang sieben. Zum tragischen Helden avancierte Kapitän Patrick Scholz. Der sonst so treffsichere Torschütze vom Dienst verschoss fünf Minuten vor Schluss einen Elfmeter.

Die Wartburgstädter begannen fahrig. Wie schon beim 3:5 gegen den FC An der Fahner Höhe II gehörte der Start klar den Gästen. Setzte Martin Schleicher seinen Kopfball noch neben das Tor (3.), so machte es Sandro Eichhorn wenig später besser, als er den herauslaufenden FCE-Schlussmann Dominik Werner per Lupfer überwand und seine Mannschaft früh in Führung brachte (5.). Der FCE brauchte eine Weile um den Rückstand zu verdauen, kam dann aber seinerseits zu guten Möglichkeiten. Nach einem schnellen Abschlag bediente Amir Qayumi den mitgelaufenen Patrick Scholz, der aber an Julius Geyling im Eintracht-Tor scheiterte (13.). Auch Jonas Wiesner fand in Geyling seinen Meister (15.). In der Folgezeit entwickelte sich aufgrund des schnellen Geläufes ein rasantes Auf und Ab. Beide Mannschaften waren nun ebenbürtig und hatten bis zur Pause noch jeweils eine gute Gelegenheit, doch ein Treffer fiel nicht.

FCE-Coach Michael Offenhaus schien in der Kabine die richtigen Worte und Stellschrauben gefunden zu haben. Zwar hatten die Gäste aus Südthüringen die erste Chance in Hälfte zwei, ein Freistoß getreten durch Jens Hirschfeld touchierte die Lattenoberkante des Eisenacher Tores (47.), doch fortan spielte nur noch eine Mannschaft. Die Truppe um Daniel Reinhardt attackierte energisch und setzte den Ballführenden unter Druck. Und plötzlich machte auch die Eintracht-Hintermannschaft Fehler. Richtig gefährlich wurde der FCE aber erst gegen Ende der Partie. So als der eingewechselte Omer Naser geschickt auf Patrick Scholz zurücklegte und dieser voll abzog. Doch Geyling war schnell unten und konnte zur Ecke klären. Überhaupt stand der Eintracht Schlussmann nun immer häufiger im Mittelpunkt des Geschehens. Als dann Lukas Brinschwitz im Strafraum von Martin Schleicher unsanft gebremst wurde, durften Eisenachs Anhänger zumindest auf einen Teilerfolg hoffen. Doch Patrick Scholz scheiterte vom Punkt am Eintracht-Schlussmann Geyling.

FCE: Werner - Qayumi (63.Naser), Brinschwitz, N. Wiesner, Reinhardt, Ender, J. Wiesner, Scholz, Schmidt (55. Tikwe), Förster, Galozy. SR: Blanke, Z: 27, Tor: 0:1 Eichhorn (5.).