FSV Martinroda gewinnt Testspiel gegen SV Arnstadt 4:1

Ist das der Beginn zur Rückkehr in die Normalität? Vier Monate Zwangspause, deren offizieller Ausgang noch nicht vollends für beendet erklärt ist. Noch immer wird im Thüringer Fußball-Verband über dem Abschluss der Saison 2019/20 diskutiert und am kommenden Samstag eine Entscheidung erwartet. Zumindest sind Vorbereitungsspiele nun zugelassen. Eines gewann am Mittwochabend der Oberligist FSV Martinroda gegen den Thüringenligisten SV 09 Arnstadt deutlich mit 4:1 (1:1).

In welcher Verfassung nach der sehr langen Pause, weil mit recht wenigen Trainingseinheiten, und vor allem mit welchen personellem Gesicht werden die Mannschaften zu erwarten sein? Mit Patrick Fiur, der ab der 46. Minute für Metzmacher ins Spiel kam, steht beim Gastgeber ein hochgewachsener Akteur neu im Team. Zudem kann Trainer Robert Fischer mit Pusch und Rudi Müller zwei Langzeitverletzte zurück im Kader begrüßen. Ebenso kann der Trainer auf Torwart Nicolai nach Abschluss seines Wehrdienstes öfters zurückgreifen.

Andris auffälligster Akteur

Das Spiel am Mittwochabend ohne Zuschauer endete dank diverser Qualitätsvorteile für den Oberligisten standesgemäß. Die Anzahl der ausgelassenen Möglichkeiten sind dagegen besonders nach Angriffen über die Außenpositionen beim Gastgeber unbedingt zu reduzieren. Auffälligster Akteur mit enormen Aktionsradius war bei den Martinrodaern Andris, der nicht nur gemessen an seinen vielen Ballkontakten Dreh- und Angelpunkt seines Teams war. Bereits früh (2., 5.) stellten Fernando und Hertel die Arnstädter Abwehr vor Probleme. Hertels Anspiel, steil und präzise, setzte Andris an den linken Innenpfosten zur Führung ins Netz.

Arnstadt konnte zunächst Tempo und der Spielweise des FSV folgen. Übertrieben allerdings die anfängliche Härte bei den Gästen, die man bei den unübersehbaren Defiziten in der Grundschnelligkeit an den Tag legte. Andris forderte aus 25 Metern Torhüter Sünkel zur Faustabwehr, auf der Gegenseite setzte sich Scheuring zweimal auf der linken Angriffsseite durch und kam zu Abschlüssen (21, 24.). Al Saeed vergab freistehend in der 28. Minute und brachte Six zwei Minuten später in aussichtsreiche Schussposition. Ein effektiveres Spiel und es hätte deutlicher als 1:0 stehen können. Scheuring krönte seine Angriffsbemühungen in der 44. Minute, als er ein Anspiel Reimanns zum Ausgleich über die Linie drückte.

Hertel erzielt Endstand

Arnstadts Trainer Hauswald wechselte zur Pause viermal und stellte sein Team taktisch anders auf. Früheres Pressen, viele lange Bälle als Kurzpassspiel – so wollten die Gäste nun zum Erfolg kommen. Martinroda war deutlich ballsicherer und in dessen Eroberung mit schnellem Umschalten, erarbeitete sich ein klares Übergewicht mit zahlreichen Chancen. Andris mit klugem Anspiel fand Hertel beim 2:1 und kurz darauf bediente Hertel Fernando, der frei zum Abschluss kam und traf. Fernando (59.), Zimmermann (66.) sowie Six (71.) hätten erhöhen müssen. Hertel blieb es vorbehalten, nach Anspiel in den Strafraum zu gelangen, um zum Endstand einzunetzen (87.).

Beide Mannschaften waren bei diesem ersten Test noch nicht komplett, haben sich zum jetzigen Zeitpunkt aber eine abwechslungsreiche Partie geliefert. Während der FSV Martinroda bereits am Freitagabend in Weimar auf den nächsten Verbandsligisten trifft, testet Arnstadt auf heimischen Rasen gegen den Oberligadritten Einheit Rudolstadt.