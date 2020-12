FSV Sömmerda: Online-Training und Hoffen auf ganze Saison

Sömmerda. Landesklasse-Fußballer des FSV Sömmerda treffen sich einmal pro Woche virtuell. Trainer Dominik Hoffmann peilt mögliche Aufstiegsrunde an.

Einmal pro Woche haben die Landesklasse-Fußballer des FSV Sömmerda beinahe ein normales Mannschaftsgefühl. Da lädt ihr Trainer Dominik Hoffmann zum Online-Training samt lockerem Plausch danach. „Ein bisschen ungewohnt ist es immer noch, obwohl wir es ja schon vom ersten Lockdown so kennen“, sagt Hoffmann.

Er hadert ein wenig damit, dass auch die neue Saison nun für längere Zeit unterbrochen ist: „Wir waren gerade in Fahrt gekommen, hatten uns mit zwei Siegen in Folge auf Rang sieben gekämpft.“ Deshalb hofft er, dass die Saison möglichst bald fortgesetzt werden könne – im Idealfall auf normalem Weg, mit Hin- und Rückrunde, das sei am fairsten.

Sofern das aber nicht möglich sei, solle zumindest die Hinrunde zu Ende gespielt werden. „Vielleicht schaffen wir es ja in eine mögliche Aufstiegsrunde“, frohlockt Hoffmann. „Da wären wir zwar Außenseiter, aber es wäre besser als der Nervenkitzel einer Abstiegsrunde.“