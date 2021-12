Fünf Bullen kämpfen am Samstag um EM-Medaillen

Elxleben/Madrid. Am Samstag starten die Rollstuhlbasketball-Europameisterschaften in Madrid. Vier der fünf Spieler aus Elxleben zählen zum Favoritenkreis.

Am Samstag starten die Rollstuhlbasketball-Europameisterschaften in Madrid. Dabei werden die Plätze für die Weltmeisterschaften 2022 in Dubai ausgespielt. Erstmals findet eine EM aufgrund der coronabedingten Verschiebung im Winter statt.

Für fünf Akteure der Thuringia Bulls aus Elxleben wird es damit am Wochenende ernst. Während Paralympics-Siegerin Jitske Visser bei den Frauen mit den Niederlanden als Topfavorit erst am Sonntag ins Geschehen eingreift, starten ihre Teamkameraden schon am Samstag. Als Gastgeber sind es speziell für Jordi Ruiz besondere Wettkämpfe. Spanien trifft zum Auftakt auf Frankreich (20 Uhr). Hubert Hager war einer der Schlüsselspieler Österreichs bei der EM-Qualifikation und will gegen Italien (11.45 Uhr) überraschen. Deutschland mit Alex Halouski und Jens Albrecht beginnt gegen Litauen (16.45 Uhr).

„Bei den Männern sind Großbritannien und Spanien die Topfavoriten, aber auch Deutschland hat gute Medaillenchancen“, schätzt Bulls-Coach Michael Engel ein.