Fünf Kopfballtreffer

Nicht ganz geklappt hat es für die Greizer mit der Wiederholung des Hinspielresultats (3:3) zum Rückrundenauftakt auf dem Nebenplatz am Kahlaer Dohlenstein.

Gegen den nunmehrigen Tabellenzweiten musste sich das Team von Trainer Martin Donath 2:3 (2:2) geschlagen geben.

Dabei begann es für die Gäste bei nasskalten äußeren Bedingungen nicht schlecht. Einen Freistoß von Milde von der Mittellinie verlängerte Kreidemeier per Kopf in Richtung Tor, wo Keeper Wolfram zu unentschlossen war, schon stand es 0:1 (6.).

Fortan gin es zur Sache, das Spiel wogte auf und ab, Chancen gab es im Minutentakt. Bahners Schuss parierte FC-Keeper Beckert stark (7.), wäre aber beim Kopfball des Ex-Oberligaspielers machtlos gewesen (10.). Nach Gneupels Pass in die Tiefe musste eigentlich das 0:2 fallen, aber die Gäste verspielten diese Chance durch ihren 16er (12.). Dafür fiel auf der Gegenseite der Ausgleich. Nach einem Freistoß kam Khadoui in Tormitte frei zum Kopfball – 1:1 (17.). Als sich Beckert mal zu weit aus seinem Tor gewagt hatte, zog er im Duell gegen Bahner 25 Meter vor dem Tor den Kürzeren und sah für sein Foul Gelb (19.). Nach einer Regelwidrigkeit an der Greizer Grundlinie gab es Freistoß und Gelb, zudem fiel daraus ein Tor, per Kopf durch Bahner (26.). Dann hatte Kreidemeier freistehend ein Brett, scheiterte am Ex-Moßbacher Wolfram (35.), ehe FC-Trainer Donath vom wenig souveränen Referee Sander Gelb sah (36.).

Zumindest fiel aber noch vor der Pause wie aus heiterem Himmel der Greizer Ausgleich, den Küstner per Flanke vorbereitet hatte. Das 2:2 war wie alle anderen Tore zuvor natürlich ein Kopfball (42.).

Die Nachpausenzeit war nicht mehr so anspruchsvoll, auch wenn die Kahlaer Kopfballhoheit nicht zu übersehen war. Zunächst verteilten sich die Spielanteile, ehe Gneupel wegen einer Harmlosigkeit an der Mittellinie mit Gelb-Rot vom Platz musste (67.). In Unterzahl ließ nicht nur das Greizer Spiel nach, die Partie wurde insgesamt schwächer.

Einen Kahlaer Kracher hielt Beckert stark, war aber beim Nachsetzen des Ex-Eisenbergers Reuther per Kopf machtlos (76.). Fünfter Treffer – fünfter Kopfball. Noch einmal schien das Spiel nach sieben Gelben Karten und einer Gelb-Roten für Greiz, sowie zwei Gelben für Kahla in einem keineswegs unfairen Spiel an der Seitenlinie zu eskalieren, der Schlusspfiff beruhigte aber die Gemüter wieder. Auf Greizer Seite hatte der 18-jähriger Max Mankewitz sein Landesklasse-Startelf-Debüt gegeben.