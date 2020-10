Fünfter Saisonsieg für den THC: Nemo und der gerettete Geburtstag

Die Uhr ist fast abgelaufen, keine Minute mehr, 28:28. Von außen kann sie in den Kreis springen. Lydia Jakubisova zögert, geht ein paar Schritte nach innen, Lücke, Täuschung, Wurf, drin ist der Ball – und der THC vorn. Zum ersten Mal wieder. Und er bleibt es, weil Beate Scheffknecht zur Schlusssirene in Oldenburg mit dem 30:29 den fünften Saisonsieg klarmacht.

Goldene Zugabe für Jakubisova zum 39. Geburtstag

Der Rest ist ein hüpfendes THC-Knäuel, ein zusammengekauertes Oldenburger Häuflein und eine goldene Zugabe für Jakubisova zum 39. Geburtstag. Dabei wollte sie ihr Tor gar nicht als entscheidend ansehen: „Wir haben ja schnell wieder den Ausgleich bekommen. Gott sei Dank hat uns Beate gerettet.“

Dass Oldenburg nochmals ausgleichen konnte, hob Helfried Müller auch mit Blick auf das Rückspiel der Europaliga-Qualifikation gegen Watzgersdorf auf die Mängelliste. „Wir hätten besser verteidigen müssen“, kritisierte der Trainer.

Einige Würfe gingen daneben

50 Minuten lang tat sich der THC schwer. Der VfL schien drauf und dran, den ungeschlagenen Bundesliga-Zweiten mit unbekümmertem Sieben-gegen-Sechs straucheln zu lassen. „Ich hatte gehofft, dass wir uns steigern. Von der Schnelligkeit war das nicht gelungen, aber von der Kampfkraft“, lobte Müller die Moral und war heilfroh, dass das All-in-Gehen mit Überzahlangriffen noch den Sieg brachte.

Dass einige Würfe daneben gingen, am Holz oder an den Händen von VfL-Keeperin Julia Renner landeten, machte Lydia Jakubisova nur entschlossener. „Ich dachte, du machst alles gut, was du im Spiel verworfen hast“, sagte Nemo, wie sie gerufen wird, und freute sich über einen geretteten Tag. Mit Luftballons, Singen und einer Aufmerksamkeit der Truppe hatte der im Bus begonnen. Mit Anstoßen und ei­nem guten Gefühl ging er zu Ende.