Tischtennis Fünfter Sieg in Serie

Klettenberg In der 2. Tischtennis-Bezirksliga gewinnt Post SV Mühlhausen IV bei Schlusslicht Klettenberg und überwintert auf Platz zwei.

Wäre es nach der vierten Mannschaft des Post SV Mühlhausen gegangen, hätte die Winterpause in der 2. Tischtennis-Bezirksliga (Nord, Staffel 1) ruhig etwas auf sich warten lassen können. Das 8:3 beim TTV Klettenberg zum Abschluss der Hinrunde war der fünfte Sieg in Folge für die Truppe um Kapitän Volker Porzelt, die das Jahr mit 12:4-Punkten auf Rang zwei hinter Primus SG Sondershausen (14:2), aber noch vor Hydro Nordhausen III (11:5) beschließen wird. Beide direkten Duelle mit den Top-Teams waren zwar verloren gegangen, ansonsten haben sich die Postler jedoch als äußerst effektive Punktesammler etabliert.

Bei Schlusslicht Klettenberg hatten die Mühlhäuser in Fragen der Aufstellung einmal mehr improvisieren müssen - die Liste der Ausfälle war, fast schon gewohnheitsgemäß, ziemlich lang. Die Ersatzleute Maximilian Brüning und Oliver Wieland schlossen die Lücken aber hervorragend; beide verbuchten einen Einzelsieg. Zudem erwischten Niklas Halbeisen (3,5) und Volker Porzelt (2,5) einen hervorragenden Tag und blieben im Einzel und Doppel ungeschlagen. Entsprechend geriet der Gesamterfolg zu keiner Zeit in Gefahr.

„Wir haben eine gute Hinrunde gespielt und vielen Schwierigkeiten getrotzt. Gerade die Verletzung von Robert Eckardt früh in der Saison hat reingehauen. Und, obwohl wir fast nie in der identischen Aufstellung spielen konnten, war die Stimmung im Team immer intakt“, resümierte Volker Porzelt. Mit insgesamt zehn eingesetzten Spielern sind die Mühlhäuser in dieser Statistik einsame Spitze. Auf starke Einzelbilanzen verweisen dabei Volker Porzelt (14:5), Niklas Halbeisen (10:8), Toby Kölling (9:1), Silvio Ulbrich (7:3) und Jan Bollweg (5:1). Weiter geht es für die Post-Vierte voraussichtlich Ende Januar 2024 mit dem ultimativen Spitzenspiel bei Empor Sondershausen.