Fünftes 2:2-Remis knapp verpasst

Arnstadt SG Arnstadt-Stadtilm erstmals in der Deutschen Schach-Online-Liga besiegt

In der Deutschen Schach-Online-Liga musste die SG Stadtilm-Arnstadt in der D-Staffel der 2. Liga gegen den Spitzenreiter SV Berolina Mitte I eine knappe 1,5:2,5-Niederlage einstecken. Damit rutschten die Männer um Spitzenspieler Matthias Buring mit der ersten Niederlage auf Rang fünf unter acht Teams ab.

Während Buring gegen Volkmer und Thomas Scheller gegen Richter verloren, gewann Domjan Grkinic gegen den nominell weit überlegenen Müller und auch Stefan Degel stand gegen den 486 Ranking-Zählern besseren Vandré vor einer Überraschung, spielte Remis. Die Arnstadt-Stadtilmer verpassten so das fünfte 2:2-Unentschieden in Folge.

Gespielt wird in 13 Ligen zu je vier Staffeln und mit 385 Mannschaften jeweils 45 Minuten plus 15 Sekunden Bedenkzeit. Nach der Vorrunde gibt es in den Ligen Endrunden.