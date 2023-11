Für Arterns Ringer geht es gegen Hannover

Artern Die Athleten des AC Germania Artern kennen nun ihren Gegner für die Finalrunde in der Ringer-Oberliga

Nach dem letzten Kampf in der Vorrunde und dem daraus resultierenden 17:8-Sieg des AC Germania Artern (im Bild in Rot Jack Eisenhardt) beim KSV Mansfelder Land, steht nun der Gegner fest für die anstehenden Finalkämpfe um die Meisterschaft in der Oberliga und dem möglichen Aufstieg. Am letzten Wettkampftag der Staffel A ging es um die Entscheidung zwischen Hamburg und Hannover. Der RV Hannover hat sich durchgesetzt und wird am 9. Dezember auswärts und beim letzten Heimkampf am 16. Dezember im Hexenkessel Artern der finale Gegner sein. Die Arterner hatten bereits am 18. November ihren letzten Kampf und genießen eine optimale Vorbereitungszeit für das Finale.