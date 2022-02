Für die Basketball-Löwen geht’s diese Woche um alles

Erfurt. Die Erfurter sind in der Pro B Süd am Mittwochabend gegen den Dritten Ulm und am Samstag bei Schlusslicht Bayern München II gefordert. Bei zwei Siegen wären die Playoffs quasi gesichert.

Mit der knappen Niederlage gegen Oberhaching haben sich die Basketball-Löwen Erfurt im Playoff-Rennen der Pro B Süd selbst arg in Bedrängnis gebracht. Sie haben fünf Spiele vor Ende der Hauptrunde nur noch zwei Siege Vorsprung auf einen Nicht-Playoff-Platz.

Umso wichtiger sind die beiden Aufgaben, die diese Woche auf sie warten. Schon am Mittwochabend (18 Uhr) empfangen die Löwen in der Riethsporthalle den Tabellendritten OrangeAcademy Ulm, der seinerseits nur zwei Siege mehr auf dem Konto hat als die Erfurter auf Rang fünf. Am Samstag (20.30 Uhr) im Audi-Dome bei Schlusslicht Bayern München II sind die Löwen dann der Favorit. Mit zwei Siegen in dieser Woche könnten sie also die Playoffs wahrscheinlich schon absichern.