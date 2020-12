Für Extremsportler ist es ein „trauriger Tag“

Rudolstadt. Am Sonnabend hätten sich in Rudolstadt fast 3000 Extremläufer zum „Getting Tough - The Race“ getroffen

„Das wird ein entspannter Samstag für mich“, sagt Charles Franzke. Der Rudolstädter wird heute wie fast 3000 Gleichgesinnte ein Wochenende erleben, das so völlig anders ist als in den vergangenen acht Jahren: Kein Massenstart auf der Großen Wiese in Rudolstadt, keine Wassergräben, keine Eskaladierwände, keine Hangelhindernisse, kein Reifenschleppen, keine 24 Kilometer lange Laufstrecke, kein Austesten der eigenen Grenzen – kein „Getting Tough – The Race“.