Für Thüringens Bahn-Asse geht es zur Meisterschaft in Cottbus um Olmypia

Für den Erfurter Sprinter Marc Jurczyk ist die deutsche Meisterschaft in Cottbus ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur WM, die im August in Glasgow ausgetragen wird.

Erfurt. Am Mittwoch beginnen in Cottbus die deutschen Bahnradmeisterschaften. Dort geht es für Thüringens Teilnehmer darum, sich für Olympia 2024 zu empfehlen. Hoffnungsträger gibt es nicht nur im Sprintbereich.

Mit der Qualifikation in der Einerverfolgung der Altersklasse U 19 beginnt am Mittwoch zu früher Stunde die 136. Deutsche Bahnrad-Meisterschaft in Cottbus. Auch für die mehr als 30 Thüringer Teilnehmer sind die Titelkämpfe auf dem 300-m-Oval ein Meilenstein. „Es ist eine wichtige Standortbestimmung und Gelegenheit, sich für internationale Einsätze und damit den Kampf um die Olympiatickets für 2024 anzubieten“, so Stephan Hauspurg, der Bundesstützpunktleiter der Radsportler in Erfurt.

Im vergangenen Jahr gewannen die Athleten aus dem Freistaat bei den Meisterschaften in Kaarst-Büttgen 23 Medaillen in den Klassen Elite, Junioren und Jugend. Die Wettkämpfe in Cottbus mit insgesamt 52 Entscheidungen sind diesmal eine wichtige Durchgangsstation auf dem Weg ins schottische Glasgow, wo in sieben Wochen die WM ausgetragen wird (3. bis 9. August).

Erfurter Julian Jäger nach langer Verletzungspause am Start

In den Sprintdisziplinen besitzen die Rennen vor allem für Marc Jurczyk vom RSC Turbine Erfurt oder Willy Weinrich vom TSV Breitenworbis eine hohe Bedeutung. Für den Eichsfelder stellt sich die Frage, ob er in die Phalanx der besten deutschen Sprinter vordringen kann. Julien Jäger (RSC Turbine Erfurt) geht indes erstmals nach längerer Verletzungspause an den Start. Im Ausdauerbereich hofft das zu Jahresbeginn neuzusammengestellte Thüringer Continental-Team rad-net Oßwald mit den beiden Erfurtern Benjamin Boos und Nicolas Heinrich auf Erfolge.

In der Altersklasse U 19 will sich Jakob Voigt vom TSV Breitenworbis sich für einen Start bei der Junioren-WM im August empfehlen. Für die Starter der Altersklasse U 17 geht es darum, die Dominanz auf nationaler Ebene im Sprint und Ausdauerbereich zu untermauern.