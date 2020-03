Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball: Bad Frankenhausen bricht nach der Pause zusammen

Lange Gesichter, enttäuschte Minen. Die Fußballer aus Bad Frankenhausen haben ihren Auftakt in die Rückrunde vermasselt und nach dem hoffnungsvollen 1:1 im Hinspiel nun in Bad Langensalza 0:5 verloren. Die Gäste haben nach dem Weggang von Torjäger Both und dem Ausfall von Lobodasch und Ihling einige Sorgen, der Klassenerhalt wird für den Neuling schwer. Dennoch begannen die Gäste selbstbewusst, das Spiel war in den ersten 45 Minuten nicht nur ausgeglichen, sondern auch gutklassig mit Chancen auf beiden Seiten.

Nachdem Gästetorhüter Tiffert Jägers Fernschuss noch per Glanzparade aus dem Eck holte, war er später doch machtlos. Nach einem unberechenbar springenden Ball an der Strafraumgrenze agierte Müller entschlossen und schob den Ball unhaltbar zum 1:0 ein (35.). Die Gäste wehrten sich noch, Natradze hielt glänzend gegen Weber. Kurz darauf scheiterte Bergner erneut, bevor fast mit dem Pausenpfiff die Entscheidung nahte. Finger bediente Fiß, dieser vergab frei vor Tiffert, doch Routinier Weis traf im Nachschuss zum 2:0 (45.). Von diesem Schock erholten sich die Gäste nicht mehr. Nach der Pause dümpelte das Geschehen fast 20 Minuten dröge vor sich hin. Der Aufsteiger bot in der Offensive nun überhaupt nichts mehr an, die Preußen waren im Verwaltungsmodus angekommen. Doch fast aus dem Nichts fasste sich Florian Engel ein Herz und jagte den Ball aus 20 Metern ins obere Eck (64.). Nun brachen die Gäste völlig ein, die Preußen hatten Chancen im Minutentakt. Frankes 5:0 aus 16 Metern bildete den Schlusspunkt einer starken Leistung des Gastgebers. Gästecoach Markus Mettke war schwer enttäuscht: „Wir haben nur eine Halbzeit mitgehalten, das reicht nicht. Das 2:0 war schon die Entscheidung, danach kam von uns nichts mehr. Für uns wird es in den nächsten Wochen nicht einfach, zumal Verletzungen und andere Ausfälle uns heftig zusetzen.“