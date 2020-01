Fußball: Ein Spanier kommt, ein Rückkehrer will wieder angreifen

Fußball-Verbandsligist SC Heiligenstadt hat sich in der Winterpause mit einem Neuzugang und einem lange verletzten Rückkehrer verstärkt. Vom Kreisligisten Viktoria Kirchworbis kommt Ismael Gonzalez Molina. Zudem kann Trainer Ronny Löwentraut auch wieder auf die Dienste von Angreifer Adrian Wilhelm zurückgreifen, den eine Verletzung in der Hinrunde außer Gefecht gesetzt hatte.

Der 29-jährige Spanier Molina ist Linksfuß und hat seine Stärken im offensiven Mittelfeld. In den vergangenen zweieinhalb Jahren gehörte er bei Kreisligist Kirchworbis zu den Leistungsträgern. „Im Probetraining konnten wir uns von seinen technischen Fertigkeiten überzeugen“, berichtete Trainer Ronny Löwentraut, der sich freut, durch den Neuen „gerade in der Offensive variabler aufgestellt zu sein und dadurch die eine oder andere Option mehr zu haben“.

Für Molina, dem in der Hinrunde in der Kreisliga ein Treffer gelang, werde es in der Vorbereitung darum gehen, den Sprung in die drei Klassen höhere Liga möglichst schnell zu meistern. „Er muss sich natürlich erst noch an das höhere Tempo und die höhere Intensität gewöhnen“, erklärt Löwentraut.

Mit Adrian Wilhelm will ein guter alter Bekannter nach langer Leidenszeit in der zweiten Halbserie endlich wieder seine fußballerischen Fähigkeiten auf dem Platz demonstrieren. Das letzte Spiel des schnellen Linksfußes im SCH-Dress liegt schon eine gefühlte Ewigkeit zurück: Anfang Oktober 2018 lief er für die Kurstädter gegen Schott Jena auf, ehe ihn dauerhafte Verletzungsprobleme stoppten.

„Wir wollen Adrian behutsam ohne Stress, Druck und mit viel Vertrauen und Geduld wieder ins Team integrieren und ihm dabei helfen, im Verlauf der Rückrunde wieder annähernd zu seiner alten Qualität zu gelangen“, sagt Löwentraut. Gelingt das, darf er sich auf einen Angreifer freuen, der weiß, wo das Tor steht: In 69 Verbandsliga-Spielen gelangen dem 21-Jährigen 34 Tore.