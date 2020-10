Fußball: Eintracht Sondershausen mit viertem 1:1

Und da ist es schon wieder. Eintracht Sondershausen spielt in der Thüringenliga 1:1. Im vierten Heimspiel gab es wieder das gleiche Ergebnis. Dieses Mal war der FSV Schleiz an der Reihe. Für die Gäste war es das erste Unentschieden in dieser Saison. Sie sind als Aufsteiger sensationell in die Spielzeit gestartet. Bereits fünf Siege stehen zu Buche und Platz drei.

Anders ergeht es da der Eintracht, die erst einen Sieg schaffte und nun wieder nah dran war.

„Unsere erste Halbzeit war richtig gut. Da haben wir guten Fußball gespielt und die Partie unter Kontrolle gehabt“, lobt Axel Duft, Trainer der Sondershäuser, seine Jungs. Anders die zweiten 45 Minuten, in denen sich die Hausherren den Schneid haben abkaufen lassen. Angepeitscht von einer großen Schar Fußball-Enthusiasten vom Schleizer Dreieck, die ihre Mannschaft in jeder Sekunde des Spiels unterstützt haben, kamen die Gäste mehr und mehr. Als nach einer guten Stunde Torwart Piotr Rusek verletzt ausgewechselt wurde (Rippenprellung oder gar noch mehr), war die Verunsicherung seitens der Gastgeber zu spüren und zu sehen.

Schleiz machte das gut und wusste um seine Chance.

Anders als im ersten Durchgang. Diesen bestimmten die Hausherren und zeigten Spielfreude und Schnelligkeit. So hatte nach gut 20 Minuten Max Teubner nach einem langen Einwurf von Lukas Haspra, die gefühlt wie eine Ecke daherkommen, eine sehr gute Möglichkeit. Sein Kopfball aber ging knapp vorbei. Schleiz war beeindruckt und wirkte verunsichert. Der Spielaufbau gestaltete sich schwierig und das Niveau war auf beiden Seiten nicht das beste.

Nach einer guten halben Stunde holte Andreas Kopf, der auf der rechten Seite ein weiteres Mal für Furore sorgte, einen Freistoß raus. Diesen brachte Stephan Ludwig in die Mitte und Patrick Rothe stand genau richtig - 1:0. Verdient.

Nach dem Wechsel dann ein etwas anderes Bild, was auch Trainer Duft bestätigte: „Wir haben dann nachgelassen. Warum auch immer. Schleiz hat uns dann das Leben schwer gemacht und nicht unverdient den Ausgleich erzielt. Am Ende bleibt aber die Erkenntnis, dass wir gegen den Drittplatzierten mithalten können und zu großen Teilen das Spiel bestimmen können. Das Team ist hervorragend, alle ziehen mit und das sieht man Woche für Woche.“

Eine Viertelstunde vor Schluss der Gegentreffer, der nach einem hohen Ball auch durchaus vermeidbar gewesen wäre. Aber hätte, wenn und aber zählen nicht, auch für Duft nicht, der sich zwar ärgert jedoch das Positive mitnimmt und den Fokus bereits auf das nächste, sehr schwere Auswärtsspiel legt. Denn am kommenden Samstag gastiert Eintracht bei Wismut Gera.