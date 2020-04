Fußball-Entscheid in Thüringen frühestens am 5. Mai

Eine Entscheidung über den weiteren Spielbetrieb stellte der Thüringer Fußball-Verband frühestens für den 5. Mai in Aussicht. Auf der Vorstandssitzung skizzierte der Spielausschuss-Vorsitzende Sven Wenzel eine mögliche Terminkette: Nach der Abstimmung der Bundesregierung zu Sportveranstaltungen am 30. April könnten am 2./3. Mai Videokonferenzen mit allen Vereinen des Verbandes in drei Regionen stattfinden, bei denen Fragen geklärt werden. Sollten ab 4. Mai Lockerungen beim Kontaktverbot eintreten, wäre es aus Wenzels Sicht möglich, am 5. Mai einen Beschluss zum Spielbetrieb fassen.