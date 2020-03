Fußball: Görsbach sorgt für Paukenschlag

Am Samstag wurden in der Kreisliga, Staffel zwei, fünf Nachholspiele angesetzt. Gespielt wurden aber nur die beiden Begegnungen Görsbach gegen Bleicherode und Kleinfurra gegen Neustadt. Bleicherode hatte das Heimrecht mit Görsbach getauscht, sonst wäre auch dieses Spiel ausgefallen. Kleinfurra gewann das Kellerduell gegen Neustadt klar mit 3:1.

Auf sehr gut bespielbarem Geläuf gewann Görsbach das Duell David gegen Goliath und sorgte für eine faustdicke Überraschung. Glückauf-Trainer Jens Funke war nach dem Spiel angefressen und fand schwer einige Worte: „Es war eine schlechte Leistung von uns, wir hatten kein Zugriff aufs Spiel. Vielleicht war es ein Fehler, dass wir am Freitag eine anstrengende Trainingseinheit durchgeführt haben und dann in Görsbach antreten mussten, was ich nicht wollte. Ich muss auch sagen, dass Görsbach aus ihren Möglichkeiten alles rausgehauen hat und am Ende nicht unverdient gewonnen hat.“

Bleicherode hatte vergangene Woche ein Trainingslager durchgeführt, machte Freitag einen vollen Trainingstag und hatte sich verzockt. In der ersten Halbzeit waren die Gäste das bessere Team, hatten mehr Spielanteile und Ballbesitz. Chancen von Benkenstein, Ernst (Latte) und Schmidt wurden nicht genutzt. Nimmt man die Qualität der Chancen, hatte Görsbach klare Vorteile. Denn mit Murad, Dohnalek und Yakob standen drei Görsbacher blank vor dem Glückauf-Tor, brachten aber den Ball nicht am Torwart Maahs vorbei. Kurz vor der Pause konnte Benkenstein zum 0:1 vollenden.

Die zweite Halbzeit begann mit dem schnellen Ausgleich. Nach guter Vorarbeit von Murad auf rechts, brauchte bei dessen flachen Eingabe Hampel am langen Pfosten nur noch den Fuß hinhalten. In der Folge war es eine zähe Angelegenheit. Die Blau-Gelben setzten Nadelstiche. So kam was kommen musste, fünf Minuten vor Schluss schoss Dohnalek das 2:1 per Konter.