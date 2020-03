Bad Frankenhausen. Thüringenliga-Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe gewinnt in Bad Frankenhausen klar mit 6:1

Fußball: Harte Arbeit Für Fahner Höhe beim Schlusslicht

Pflicht erfüllt. Der Spitzenreiter der Fußball-Thüringenliga, der FC An der Fahner Höhe, setzte sich wenn auch etwas zu hoch und mit viel Arbeit beim Schlusslicht Bad Frankenhausen verdient 6:1 durch. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz in Bad Frankenhausen begann emotional. Julia Ritter, die Mannschaftsbetreuerin der Gastgeber, erlitt Ende Dezember einen schweren Autounfall und war erstmals wieder beim Fußball. Mit Rollstuhl, Handy für den Liveticker und einer dicken Decke nahm sie wieder auf der Auswechselbank Platz, um ihr Team zu unterstützen.

Im Spiel ging es sofort zur Sache. Die Elf von Tobias Busse übernahm die Kontrolle. Hatte der Gegner einmal den Ball, ging es sofort drauf. Zwar sah es teilweise etwas überhastet und unkontrolliert aus, aber Bad Frankenhausen gelang dadurch kaum ein geordneter Spielaufbau. Die erste gute Möglichkeit zur Führung hatte Dimo Raffel, der völlig frei zum Kopfball kam und wahrscheinlich selbst etwas überrascht war. Nach nicht einmal einer halben Stunde die Gastgeber in Unterzahl. Dominic Rother sah für ein Foul die gelbe Karte und schlug daraufhin den Ball weg – Gelb-Rot.

Das spielte dem Gast in die Karten. Als Tobias Billeb von Elshan Aliyev in die Gasse geschickt wurde, stand es 1:0. Der Bann schien gebrochen. Doch nach dem Wechsel wurde Bad Frankenhausen mutiger und konnte einen Foulelfmeter zum 1:1 verwandeln. Auch in der Folge war das Schlusslicht nicht viel schlechter. „Wir kriegen hier nichts geschenkt. Bad Frankenhausen hat das nicht schlecht gemacht. Und für uns war es das erste Spiel, wir wussten nicht so recht, wo wir stehen. Von daher war ich auch mit der ersten Halbzeit zufrieden“, befand Fahner-Trainer Tobias Busse. Erst als Daniel Winge und Nick Walter zum 3:1 trafen, gingen die Köpfe bei den Gastgeber runter. Der Spitzenreiter spielte schnörkellos weiter und belohnte sich in der Schlussphase mit drei weiteren Treffern (Billeb, Walter, Schuchardt).