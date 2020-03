Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball im Eichsfeld/Unstrut-Hainich: Spiele wie geplant

Das Thema „Corona“ hält die Welt in Atem. Die Konsequenzen der Viruskrankheit sind auch im Sport, hier auch im regionalen Sektor zu spüren. Die Unsicherheit bei den Beteiligten ist groß. Welche Veranstaltungen fallen aus, welche Spiele werden doch ausgetragen? Die Lage ist unübersichtlich, auch weil sie sich schnell ändern kann.

Am kommenden Sonntag, 15. März, soll es in der Fußball-Verbandsliga zum Derby zwischen Gastgeber FC Wacker Teistungen sowie dem 1. SC Heiligenstadt (Anstoß 14.30 Uhr) kommen. Bei Fertigstellung des Artikels war die Partie noch nicht abgesagt worden, sollte also planmäßig angepfiffen werden, anders als das Derby Wismut Gera gegen Gera-Westvororte. Die Stadt Gera teilte mit, dass das Duell auf Grundlage der Anweisungen des Landes nicht stattfinden kann. Staffelleiter Sven Wenzel setzte die Partie daraufhin ab.

Das Heimspiel des FSV Preußen Bad Langensalza gegen den SC 03 Weimar am Samstag, 14. März, ab 15 Uhr kann zwar stattfinden, allerdings müssen beide Teams ein „Geisterspiel“ bestreiten, weil keine Zuschauer zugelassen sind.

Auch die Spiele des SC Leinefelde, des SV Grün-Weiß Siemerode, des SV Germania Wüstheuterode, des SV Altengottern, der SG DJK Struth/Diedorf sowie des FC Union Mühlhausen (der SC Großengottern ist an diesem Wochenende spielfrei) sollten wie geplant durchgeführt werden.

In der Kreisoberliga waren die Spiele, in denen Eichsfelder das Heimrecht hatten (Birkungen – Bad Langensalza, Heiligenstadt II – Hüpstedt, Brehme – Körner, Bischofferode – Worbis, Geismar – Arenshausen), noch nicht abgesagt worden.

Allerdings ist die Lage in dieser Spielklasse knifflig: Das Landratsamt in Heiligenstadt hatte am Donnerstagnachmittag den Beschluss erlassen, Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen abzusagen. Im Unstrut-Hainich-Kreis waren bereits am Mittwoch Ereignisse mit über 100 Personen als unzulässig erklärt worden.

Das Derby SG DJK Struth/Diedorf II gegen SG BW Lengenfeld/Stein müsse laut Vorsitzendem des Kreisfußball-Ausschusses Karl-Heinz Schütz aufgrund des zu erwartenden großen Zuschauerinteresses wohl abgesetzt werden. Hintergrund. Ob Faulungen zu Hause gegen Deuna spielen könne, sei laut Schütz fraglich.

„Das ist eine schwierige Kiste, weil in der Kreisoberliga ja Mannschaften aus beiden Kreisen spielen, aber für die jeweiligen Kreise unterschiedliche Bestimmungen gelten“, erklärte Jürgen Kohl, Vorsitzender des Spielausschusses: „Es können ja nicht die einen spielen, und die anderen nicht.“ Kohl wolle mit den Vereinen sprechen, um nach Rücksprache „individuelle Lösungen zu finden“. Wichtig sei, dass am Ende des Tages keiner benachteiligt werde.

In den beiden Kreisligen sollen alle Begegnungen angepfiffen werden. „Da kommen normalerweise ja keine 100 Zuschauer“, so Schütz. Das letzte Wort habe jedoch der jeweilige Staffelleiter. „Geben die ihr Okay, dann ist der jeweilige Gastgeber dafür verantwortlich, dass die Bedingungen eingehalten werden“, so Schütz. Ausfälle seien jedoch witterungsbedingt möglich. Der Kreisfußballtag am kommenden Freitag, 20. März, in Dingelstädt sei durch die aktuelle Entscheidung nicht in Gefahr.

Das Thema Corona habe ihn in den letzten Tagen ganz schön auf Trab gehalten, berichtete Schütz: „So viele Anrufe habe ich noch nie bekommen.“

Nicht nur der Fußball ist von den aktuellen Corona-Entwicklungen betroffen. „Auch einige andere Vereine haben schon angerufen und nachgefragt“, erklärte Mario Lamczyk, Geschäftsführer des Kreissportbundes (KSB) Eichsfeld. Generell sei die Situation rund um das Virus nur „schwer einzuschätzen“, sagt Lamczyk, der auch Fußball-Stützpunkttrainer ist. Beim dortigen Training würden die Jungs nicht mehr mit den Händen abklatschen, sondern mit den Füßen.

In rund zwei Wochen, am Samstag, 28. März, soll der von den Lauffreunden Eichsfeld organisierte Dingelstädter Frühlingslauf stattfinden. Nach der Entscheidung des Heiligenstädter Landratsamts, Veranstaltungen mit mehr als 200 Personen zu untersagen, könne der Lauf nicht stattfinden, wenn so viele Teilnehmer wie erwartet kommen. „Zuletzt waren es immer circa 300“, so der Vorsitzende Matthias Hupe.