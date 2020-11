Fußball-Kreisliga: Erste Niederlage für Sundhausen

Sundhausen. In der Fußball-Kreisliga, Staffel 2, verliert Sundhausen in Windehausen, Hermannsacker feiert Kantersieg.

Am 9. Spieltag hat es in der Fußball-Kreisliga, Staffel 2, nur sechs Spiele gegeben, ehe es dann in eine unbestimmt lange Corona-Pause geht. Das Spiel Sollstedt gegen Görsbach musste wegen eines Coronafalls beim Gastgeber abgesagt werden. Nachdem Sundhausen die erste Niederlage einstecken musste, ist Herrmannsacker nun die einzige ungeschlagene Mannschaft.

Heringen – Bleicherode 0:3 (0:1)

Bleicherode wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Für Neuling Heringen war es bereits die sechste Saisonniederlage. Trotz des klaren Sieges war es für Bleicherode lange eine zähe Angelegenheit. So dauerte es bis zur 42. Minute, ehe die Gäste in Führung gingen. Nach Vorarbeit von Barekzehi brauchte Böse den Ball aus Nahdistanz nur noch ins leere Tor schieben. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Nach Foul an Ghulami verwandelte Barekzehi zum 0:2 (75.). In der Schlussminute verwandelte Kapitän Kürschner einen Strafstoß, nachdem Barekzehi gefoult wurde.

Herrmannsacker – Kleinfurra 7:0 (1:0) Der Spitzenreiter feierte ein Schützenfest. Dem SVH kam aber zugute, dass er 51 Minuten in Überzahl spielte. In der ersten Hälfte war es noch eine enge Partie, wo die Gäste nur einen Thielemann-Treffer hinnehmen mussten. In der zweiten Hälfte war es dann Einbahnstraßenfußball Richtung Gästetor. Bis zur 67. Minute erhöhten Severin, Garnatz und Kohl auf 4:0. In der Schlussphase erzielte Hagemeier einen Hattrick.

Krimderode – Kehmstedt 2:2 (2:1) Kehmstedt zeigte sich von der zweistelligen Vorwochenklatsche gut erholt und entführte überraschend einen Punkt. Dabei begann es für die Hausherren gut. Diese führten nach Toren von Gösel und Thomas nach knapp einer halben Stunde mit 2:0. Sechs Minuten vor der Pause erzielte Picht für die Gäste den Anschlusstreffer. Nach einer Stunde der Ausgleich durch Müller.

Windehausen – Sundhausen 5:1 (2:0) Für die Gäste war es die erste Niederlage. Die erste halbe Stunde ging klar an den Gastgeber. Nach Pass von Herzberg erzielte Schwade die frühe Führung (3.). Nach 20 Minuten legte Schwade nach. Die zweite Hälfte begann mit dem schnellen 3:0 durch Kan. In der 49. Minute flog Gästespieler Manuel Feiler nach einer Unsportlichkeit mit Rot vom Platz. In Überzahl zwei weitere WSV-Treffer durch Herzberg und Bahr. Den Ehrentreffer erzielte Henning.

Werther – Niedergebra 4:0 (3:0)

Der VfB kommt immer besser in Fahrt. Die Gäste stecken weiter mit fünf Punkten im Abstiegskampf. Werther machte den Sieg durch Tore von Bonnet und Venth nach einer Viertelstunde bereits im ersten Durchgang perfekt. Das 3:0 besorgten die Gäste selbst, durch ein Eigentor von Schiebeck. Postel dann mit dem 4:0-Endstand.

SV Neustadt – SV Bielen II 5:1 (3:1) Mit dem dritten Sieg hat sich die Neustadt-Elf aus der Abstiegszone verabschiedet. Herausheben muss man dabei die beiden zweifachen Torschützen Gruber und Leitzke. Bielen wartet nun bereits seit fünf Spielen auf einen Dreier. Durch Tore von Gruber und Krug stand es nach 22 Minuten 1:1. Danach hatten die Gastgeber das Gaspedal durchgetreten.