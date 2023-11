Fußball-Landespokal: Weida schließt sich ostthüringer Halbfinale an

Erfurt. Auch wenn sich Landesklässler Gisperleben als klarer Außenseiter müht, kann es den Favoriten nicht am Weiterkommen hindern. Dessen Waffe waren Standards.

Thüringen Weida ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Im Landespokal-Viertelfinale setzte sich der Dritte der Fußball-Verbandsliga auch dank seiner Qualität bei Standards mit einem 3:0 (0:0) beim Erfurter Landesklässler Motor Gispersleben durch und zog in die Runde der letzten vier. Mit Meuselwitz, Carl Zeiss Jena sowie Schott Jena qualifizierten sich drei weitere Teams aus dem Osten des Freistaates für das Halbfinale.

Gispersleben hatte im Stillen darauf gehofft, dem Landesmeister der Vorsaison das Leben schwer machen zu können. Rund 50 Minuten gelang das auch. Dann köpfte Diego Pohl am langen Pfosten nach einer verlängerten Ecke zur Gästeführung ein (51.). Maximilian Dörlitz ebenfalls per Kopf nach einem Freistoß aus dem Halbfeld (78.) sowie Maximilian Wetzel in der Nachspielzeit (90.+6) erhöhten zu einem standesgemäßen Weiterkommen des Landesligisten.

Der Außenseiter um seinen Besten, Keeper Lukas John, verkaufte sich teuer. An Bemühen fehlte es seinen Vorderleuten nicht, um nach dem 0:1 das Duell noch einmal spannend machen zu können, wohl aber der nötigen Ballsicherheit und an Passgenauigkeit. Vorteilssituationen hätten besser ausgespielt werden können. So blieb der Gastgeber in 90 Minuten ohne klare Torchance, während Weida bei einer Reihe von Chancen noch zweimal traf.

„Ich denke, wir waren ein würdiger Viertelfinalist“, sagte Gisperslebens Trainer Tobias Geißler. Der Freistoß, der das 0:2 bedeutete, stieß ihm indes auf. Er hätte sich gewünscht, dass der Unparteiische angesichts Weidas körperlicher Überlegenheit das Spiel bei Zweikämpfen in einigen Situationen laufen gelassen hätte. Für sein Reklamieren sah er Gelbrot und musste hinter die Barriere (78.). Zudem handelte sich Tobias Reichmann nach Spielschluss eine Ampelkarte wegen Protestierens ein.