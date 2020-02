Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball: Neue Impulse für Eintracht Sondershausen

Für viele war es keine Überraschung. Auf der Mitgliederversammlung von Eintracht Sondershausen am Dienstag wurde ein neuer Präsident gewählt. Andreas Räuber ist nicht länger Vorsitzender. Diesen Posten hat ab sofort Matthias Springer inne. Eine logische Konsequenz, bedenkt man die Arbeit und die Ideen, die Springer in der jüngeren Vergangenheit geleistet und eingebracht hat.

„Ich freue mich sehr und ich bin stolz darauf, das Vertrauen bekommen zu haben und dieses Amt ausführen zu dürfen“, sagte Springer einen Tag nach seiner Wahl. Dass sich Andreas Räuber, Jörg Kauschat und Veit Lerdon nicht mehr zur Wahl stellten, war bekannt. Dementsprechend galt es, den neuen Vereinsvorstand mit Blick in die Zukunft neu aufzustellen.

Doch bevor die Wahl stattfand, übernahm der scheidende Vorsitzende Räuber den Rechenschaftsbericht. Er fasste die letzten drei Jahre zusammen. „Wir konnten auf eine stabile Mitgliederentwicklung zurückblicken. Wir sind in der Region als leistungsstarker Verein angesehen“, sagte Räuber. Er verwies auf eine erfolgreiche sportliche Entwicklung. Musste man bei der vergangenen Wahl noch den Abstieg beklagen, so gelang in der Saison 2017/2018 der ersten und zweiten Mannschaft der Aufstieg.

Der Dank von Räuber ging an die Stadt Sondershausen, insbesondere weil man mit viel Energie auf die Sanierung des Göldners setzte und diese nun gerade umsetzt. Der zeitliche Rahmen dafür ist zwar noch nicht absehbar, der Plan aber steht und die Ausweichmöglichkeiten für den Spielbetrieb auch.

Räuber stellte zudem fest, dass eine solide Basis bei der Zusammenarbeit mit den Sponsoren besteht und auch die Arbeit mit den Unterstützern und Helfern des Vereins weiter ausgebaut werden sollte. Springer verwies darauf, dass nun die Arbeiten im Verein auf mehrere Schultern verteilt werden können und auch müssen. Für ihn ist es das Wichtigste, dass der Nachwuchs den höchsten Stellenwert erfährt. Bisher hat die Eintracht in jeder Altersklasse mindestens eine Mannschaft, einzigartig im Kreis und das Ergebnis jahrelanger harter Arbeit. Dass dies in Zukunft so bleibt, ist nun die größte Aufgabe.

„Wir haben in Nordthüringen acht A-Jugend-Mannschaften und 92 Männerteams. Das ist ein riesengroßer Unterschied, den man nicht kompensieren kann. Da muss gehandelt werden. Den Trend umzukehren wird nicht möglich sein. Ich sage nur Generation Z. Es wird immer schwieriger Kinder und Jugendliche für Sport, speziell für den Fußball in den älteren Altersklassen zu begeistern. Wenn wir sportlich weiterhin in Thüringen eine Rolle spielen wollen, müssen wir handeln. Von allein kommen die Wenigsten“, hat Springer einen Plan, aber auch viele Sorgenfalten.

Aber nicht nur das Negative oder kaum überwindbare Aufgaben wurden auf der Mitgliederversammlung besprochen. Einen Ausblick für das sportliche Jahr 2020 gab es auch noch von Springer, der vor allem die Sanierung des Sportzentrums ins Auge fasst: „Wenn alles passt und es optimal läuft, können wir zum Ende des Jahres vielleicht schon unseren Kunstrasenplatz nutzen. Wir freuen uns sehr darauf. Und es muss das Ziel sein, dass die Jugend aus der Region Nordthüringen, in naher Zukunft unter Top-Bedingungen gern auf dem Göldner spielen möchte.“ Während mit den Sportfreunden Tobias Forner und Martin Hohl junges Blut neue Impulse bringen soll, war es beim neugewählten 1. Stellvertreter Gerard Toepfer die Erfahrung im wirtschaftlichen Sektor, welche den Ausschlag gab. Komplettiert wird der Vorstand mit den wiedergewählten Sportfreunden Matthias Springer (Vorsitzender und Sportwart), Marco Tetzel (Jugendwart), Christian Hettler (Kassenwart), Wolfgang Maresch (Anlagenwart) und Michael Trinkaus (Schriftführer).

Daneben wurde gleichermaßen die Beiratswahl durchgeführt. Dieser besteht von nun an aus den Sportfreunden Matthias Chochlow, Frank Bertram, Steffen Grimm (Bürgermeister Sondershausen), Yannick Weber sowie Veit Lerdon.