Greußen. Greußens Landesklasse-Fußballer bereiten sich beim Trainingslager in Leipzig intensiv auf die Rückrunde vor

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fußball: Noch zwei Tests, dann geht´s wieder los für Greußen

Die Mission Klassenerhalt läuft. Und damit das Realität wird, schwitzen und trainieren die Fußballer vom SV Blau-Weiß Greußen. Der Aufsteiger in die Landesklasse befand sich vergangene Woche im Trainingslager in Leipzig. Im Zuge der Rückrunden-Vorbereitung waren Mannschaft und Stab in der Sportschule „Egidius Braun“ untergebracht und fanden dort beste Trainingsmöglichkeiten vor.

Das Wetter war ähnlich wie in Greußen, was die Männer von Jörg Lautenbach nicht störte. Insgesamt waren elf Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft dabei, der Rest aus der Zweiten. 15 Mann waren es in Summe; eine Anzahl, die ausbaufähig ist. Aus dem Trainerstab kam die Erklärung, dass der Rest beruflich oder krankheitsbedingt fehlte. Optimal ist das nicht für die kurze Vorbereitungszeit.

Am ersten Abend wurde das Torwarttraining durch die „Torwartschule Leipzig“ intensiv unterstützt. Insgesamt absolvierten die Spieler von Jörg Lautenbach und Mario Grund sechs Trainingseinheiten auf dem Kunstrasen der Sportschule. Die priorisierten Trainingsinhalte waren das Abwehrverhalten, Verhalten der Viererkette, Angriffsverhalten und die gezielten Abschlüsse. Auch die Freizeitgestaltung kam nicht zu kurz. Am Samstag verbrachte das Team einen gemeinsamen Mannschaftsabend in einer Leipziger Sportsbar und genoss im Anschluss Leipzigs Nachtleben. Die Blau-Weißen haben als großes Ziel den Nichtabstieg vor Augen, sind sich der Schwere der Aufgabe aber auch bewusst.

Am heutigen Freitag geht es ins nächste Testspiel bei der Rückrunden-Vorbereitung. Die Salamistädter sind bei der SG Birkungen, Anstoß 19 Uhr, zu Gast. Am Sonntag geht es zu Hause gegen Körner weiter. Dann ist aber auch schon Schluss mit den Vorbereitungen, denn am 15. Februar geht es mit dem ersten Nachholspiel los im Jahre 2020. Dann trifft Greußen zu Hause auf Motor Gispersleben – das Aufsteigerduell.