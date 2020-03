Fußball-Oberliga: Reingeschneidert

Am 29. Februar, dem meteorologischen Winterende, eine Auswärtstour durch den weißlich angezuckerten Harz zu unternehmen, ist schon was Feines und kommt nicht alle Jahre vor. Auch Erik Schneider, der in der Regionalliga spielfrei hatte, schnürte seinen Ranzen, um die wackere Reisegruppe mit in den Salzlandkreis zu begleiten. Die Faktenlage vor Spielbeginn beim abstiegsbedrohten TV Askania Bernburg offenbarte, dass die Heimmannschaft bereits mit dem Rücken zur Wand stand.

Bernburg, eigentlich gegen Wacker zum Siegen verdammt, hatte nach 120 Sekunden eine erste Möglichkeit. Begünstigt allerdings durch Jonas Ernst, der einen Freistoß mit dem Schlappen unfreiwillig „scharf“ machte. Das wäre ein Einstand nach Maß für die gebeutelten Askanier gewesen, wenn sich Nordhausen dieses Ei selbst ins Nest gelegt hätte.

Schnell verlagerte sich das Spielgeschehen in die Bernburger Hälfte, wo Schneider in der Folge die frühe Wacker-Führung gelang (9.).

Im direkten Gegenzug hätte Kerasidis mit dem 1:1 antworten können, doch Treiber ließ sich nicht überwinden und parierte.

67 Zuschauer sahen einen munteren Beginn und nach gut einer Viertelstunde die nächste hochkarätige Gästechance. Meitzner legte in der Box auf Pietsch ab, der aber verzog. Die Gäste blieben weiterhin am Drücker. Ein scharf in den Strafraum gebrachter Freistoß von Liese fand Schneider, der knapp über die Querlatte köpfte (25.).

Quasi aus dem Nichts glichen die Bernburger aus. Die Gäste ließen sich in dieser Phase überrumpeln und wurden am Ende der ersten Hälfte durch einen, nun selbstbewusster auftretenden Gastgeber vermehrt unter Druck gesetzt.

Den letzten Akzent der ersten Halbzeit setzte jedoch Wacker Nordhausen II. Ein Liese-Freistoß aus zentraler Position verfehlte das Gebälk um Zentimeter.

Nach Wiederbeginn sollte es spannend weitergehen. Eine Viertelstunde war bereits von der Uhr, als Schröter und Pietsch doppelt Pech im Abschluss hatten. Auf der anderen Seite klärte Treiber einen gefährlich getretenen Eckstoß von Kretschmer mit einer Faust, der wegen seiner Flugbahn brandgefährlich wurde (68.).

Schneider erzielt beide Tore

Trainer Torsten Klaus trieb seine Mannschaft weiter an. Dann die spielentscheidende Szene: Gegen einen aufgerückten Gegner startete Schneider aus der eigenen Hälfte kommend einen Sololauf bis in die Gefahrenzone der Askanier. Ein kurzer Blick auf die Bewegung von Keeper Kreß, dann lag das Leder auch schon maß- bzw. „reingeschneidert“ in den Bernburger Maschen. Wacker drängte in der Folge auf die Entscheidung. Erst blockte Sestito einen Schuss von Meitzner, dann parierte Kreß per klasse Fußabwehr (82.) einen möglichen Torjubel des Nordhäuser Angreifers. Polotzek per Kopf nach Flanke von Franz scheitere darauffolgend genauso wie Liese, der bereits in der Nachspielzeit nicht in die Maschen traf, sondern nur in die Arme von Kreß, einem der besten Bernburger des Tages, schoss.

Durch das Auslassen von Großchancen stand der knappe Vorsprung der Klaus-Elf bis zum Abpfiff auf wackligen Beinen. Am Ende brachten die Wackeren das 2:1 dennoch über die Zeit, die durch den Sieg ihren Blick in der Tabelle nun vorsichtig etwas nach oben richten dürfen.

Erik Schneider, der gegen Bernburg den Unterschied ausmachte, kommentierte seinen Einsatz in der Oberliga wie folgt: „An sich versuche ich immer, so oft wie möglich zu spielen. Heute hat viel gepasst, bei der Mannschaft und auch bei mir persönlich. Auch wenn das Ergebnis am Ende sogar zu niedrig war, bin ich froh, dass wir gewonnen haben.“ Am Ende zählt der Sieg, den die Oberligamannschaft verdientermaßen davongetragen hat.