Fußball: Schon wieder diese Standards

Nach einer schwachen Anfangsphase, einem starken Abschnitt im ersten Durchgang und einer zaghaften zweiten Halbzeit verliert Eintracht Sondershausen das Heimspiel auf dem Sand-Kunstrasen auf dem Göldner gegen die Spielvereinigung Geratal 1:2 (1:1).

„Wir waren einfach zu ängstlich. Der letzte Zug zum Tor hat gefehlt, vor allem im zweiten Durchgang. Wenn wir aber im ersten Durchgang noch ein Tor machen, zu dem wir allemal in der Lage waren, gewinnen wir das Spiel. So stehen wir trotz keinem schlechten Spiel mit leeren Händen da“, sagte ein enttäuschter Eintracht-Trainer Enrico Leifheit, der noch eine Weile nach Abpfiff wie angewurzelt an seinem Platz stand und dem Spiel nachtrauerte. Der Anfang gehörte den Gästen. Bastian Bischof und Fabian Paradies hatten das erste Tor auf dem Schlappen, vergaben aber leichtfertig. Lukas Haspra war es dann, der nach einer guten Viertelstunde einfach mal draufhielt. Sein Schuss aus gut 20 Metern senkte sich gefährlich und war plötzlich drin. „Aus dem Nichts“, sagte Leifheit, der die Führung als glücklich einstufte.

Angetrieben vom reaktivierten Marcus Brunner, der im Mittelfeld die Fäden zusammenhielt, kreierte die Eintracht mehrere Chancen. So hatte unter anderem Nazif Mulaku zweimal die große Möglichkeit zu erhöhen. Aber so blieb es bei der knappen Führung, die zehn Minuten vor der Pause je egalisiert wurde. Wieder eine Ecke von Geratal, vor denen Leifheit noch warnte. Und wieder per Kopf drin – 1:1 durch Bischof. Aus der Pause kamen die Hausherren schläfrig und zurückhaltend. Unverständlich, angesichts der Situation. Geratal spürte das und drückte etwas mehr aufs Tempo, ohne aber zwingende Chancen zu haben. Eine weitere Ecke sollte die Entscheidung bringen. Und wieder war ein Kopfball drin, diesmal war es Fabian Heyer, der zum Matchwinner avancierte.

Nach dem Rückstand glaubten alle, die es mit der Eintracht hielten, an eine Aufholjagd. Weit gefehlt. Sondershausen agierte einfach zu behäbig und einfallslos. Ausrechenbar war die Mannschaft, die sich im zweiten Durchgang keine wirklich zwingende Chance erarbeitete.

„Vor dem Strafraum war Schluss. Das gibt es doch gar nicht. Da fehlt uns einfach einer vorne drin“, ärgerte sich nicht nur Leifheit. Auch Marcus Brunner, der unter der Woche von Leifheit und Präsident Matthias Springer überzeugt wurde, noch einmal auszuhelfen: „Ich hatte im Vorfeld gesagt, dass ich, wenn Not am Mann ist, aushelfe. Nun war es so. Schade, dass es nicht geklappt hat. Wir haben ein Offensivproblem. Der letzte Pass in die Tiefe fehlt. Es passiert zu wenig vor des Gegners Tor. Da wird es eben schwierig, wenn man zurückliegt. Für mich persönlich war es schwierig. Kaum Training – und wenn, dann schon gar nicht hier in Sondershausen. Ich habe dennoch versucht, der Mannschaft zu helfen.“

Und das ist ihm nach Meinung seines Trainers sehr gelungen: „Ohne Marcus wäre das Mittelfeld wackliger gewesen. Er hat da schon Struktur reingebracht.“ Nun ist die Eintracht dort, wo sie nie hin wollte – im Abstiegskampf. Durch den Sieg von Wacker Teistungen geht es für Sondershausen runter auf Rang 13. Der Puffer wird immer kleiner.