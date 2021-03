Fußball: „Spanne“ und all die 1000 kleinen Dinge

Dietmar Spannaus feiert am heutigen Donnerstag, 11. März, seinen 70. Geburtstag. Den weitaus größten Teil seines Lebens, genauer gesagt stolze 60 Jahre davon, hat er dabei dem Fußball gewidmet. Spannaus und das Spiel mit dem runden Leder – das ist schon seit Jahrzehnten und bis zum heutigen Tag eine Symbiose, die besser kaum zusammenpassen könnte – und, so die Wünsche seiner zahlreichen Freunde, Gratulanten und Weggefährten, noch sehr lang fortbestehen soll.

Bereits im zarten Alter von zehn Jahren begann der Jubilar im Nachwuchs von Glückauf Bleicherode mit dem Fußballspielen und durchlief in der Folgezeit sämtliche Nachwuchsteams bis zu den A- Junioren. Im Männerbereich gehörte er zum Anschlusskader der ersten Mannschaft, schaffte aber nicht den Sprung ins Bezirksligateam. Dann ging es für ihn zur Nationalen Volks-Armee, anschließend lief er ein paar Jahre in Oberspier auf.

Als Spieler und Trainer eine feste Größe im Verein

Anfang der 1980er-Jahre kam Dietmar Spannaus dann zur BSG Elektro Sondershausen, die zu dieser Zeit in der 1. Kreisklasse spielte. Zunächst sorgte er noch als Spieler auf dem Rasen für Tore und Punkte, dann wirkte er als Trainer im Nachwuchsbereich und ab Mitte der 1980er-Jahre dann an der Seite von Bernd Rommel als Co-Trainer und Betreuer der ersten Mannschaft. Im Jahr 1987 holte er dann als Co-Trainer mit Elektro die einzige Kreismeisterschaft, die der Verein bis zu heutigen Tag erreicht hat.

Spannaus, der vielen einfach nur unter dem Spitznamen „Spanne“ bekannt ist, war dann aktiv am Zusammenschluss von Glückauf und Elektro Sondershausen beteiligt und ist somit auch Gründungsmitglied des BSV Eintracht. In wenigen Wochen, im nahenden April, kann Spannaus dann auch noch sein 30-jähriges Eintracht-Jubiläum feiern. Dort war er einige Jahre als Trainer der A-Junioren-Mannschaft im Einsatz, bevor er aus beruflichen Gründen kürzertreten musste. Mittlerweile hat sich der Jubilar einen weiteren guten Ruf verschafft: Schon seit mehr als 20 Jahren ist er als Sprecher in Jecha bei den Spielen der zweiten Mannschaft im Einsatz. Dort kümmert er sich dann unermüdlich um all die 1000 kleinen Dinge, die vor, während und nach den Begegnungen anfallen.

Wann immer auf dem Göldner gerade mal kein Stadionsprecher verfügbar war, half Spannaus auch dort aus und mit. Seit Jahrzehnten fehlt er bei keinem Spiel einer Männermannschaft des Vereins, egal ob auf dem Göldner oder in Jecha. Ohne Fußball ging und geht es bei ihm eben einfach nicht.