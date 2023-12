Fußball-Spielabsagen im Saale-Orla-Kreis

Auf einigen Plätzen kann aufgrund der Witterung am Wochenende nicht gespielt werden (Archiv)

Bad Lobenstein Auch Fußball-Teams aus dem Saale-Orla-Kreis haben am Wochenende witterungsbedingt spielfrei.

In fast allen Spielklassen haben am Wochenende auch die Mannschaften aus dem Saale-Orla-Kreis überwiegend spielfrei. Aufgrund von Platzsperre abgesagt ist definitiv die Partie in der Fußball-Thüringenliga zwischen dem Spitzenreiter BSG Wismut Gera und dem Vierten FSV Schleiz. Dies entschied die städtische Elstertal Infraprojekt. Auch das Landesklasse-Derby vom VfR Bad Lobenstein gegen den VfB Pößneck findet nicht statt. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine generelle Absage aller Spiele durch den Staffelleiter.