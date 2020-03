Fußball: Spitzenteams geben Visitenkarte ab

Der Göldner ist Geschichte, zumindest in der jetzigen Zeit und während der Sanierungsphase. Deshalb werden nun die Thüringenliga-Fußballer von Eintracht Sondershausen nach erfolgreicher Kooperation bei der SG Berka ihre Heimspiele ausgetragen.

Und damit geht es am Samstag mit dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Geratal los. Aber ob überhaupt in Berka gespielt werden kann, steht noch nicht fest. „Momentan sieht es wohl eher nicht danach aus“, sagt Enrico Leifheit und stellt sich darauf ein, auf dem Kunstrasenplatz zu spielen. Der anhaltende Regen in den vergangenen Tagen hat dem Rasen zu sehr zugesetzt.

Mit Geratal kommt eine Mannschaft, die schwer einzuschätzen ist. Denn das Spiel am vergangenen Wochenende gegen Weimar musste witterungsbedingt abgesagt werden. In der Winterpause verließen sechs Spieler den Verein beziehungsweise stehen aktuell nicht mehr im Kader der ersten Mannschaft. Lediglich zwei Neuzugänge konnten verpflichtet werden. Auch in der Hinrunde war Geratal eine Mannschaft, die wechselhaft agierte. Vom letzten Platz am ersten Spieltag über Rang elf ging es bis auf Position fünf hinauf.

„Mir geht es vor allem darum, unsere Neuzugänge weiter ins Team einzubinden. Mit Geratal kommt eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist und nach einem holprigen Start den Blick nach oben richtet. Wir müssen als Mannschaft auftreten und den Kampf annehmen, dann ist was drin. Davon bin ich überzeugt“, so Leifheit mit seiner Einschätzung im Vorfeld. Wenig überzeugt ist er vom aktuellen Kader. Nachdem in der Vorwoche eine Vielzahl verletzt und erkrankt war, gesellen sich nun noch weitere Akteure hinzu. Schmerzhaft ist vor allem die Sperren von Petr Pokrovskij (Gelb-Rot) und Kapitän Sebastian Treuse (5. Gelbe). Die Personalsituation ist angespannt, aber nicht hoffnungslos. Für Leifheit eine Phase, durch die sich die Mannschaft durchbeißen muss. Und nun müssen Akteure aus der zweiten Mannschaft mit ran, die Absprachen dazu funktionieren sehr gut. „Da müssen wir nun durch. Aber auch das werden wir meistern. In ein paar Wochen sieht das schon wieder ganz anders aus“, gibt sich Eintracht-Coach Leifheit optimistisch.

Dennoch wäre eine weitere Niederlage nicht gerade förderlich für die Eintracht, denn mit Platz zwölf und erst 18 Punkten kann man in Sondershausen nicht zufrieden sein. Im Hinspiel gab es ein 1:0 für die Eintracht, doch da standen auf beiden Seiten völlig andere Mannschaften auf dem Rasen.

Tabellenführer zu Gast

Auch Aufsteiger Blau-Weiß Bad Frankenhausen steht in der Pflicht. Dass aber gerade an diesem Wochenende etwas Zählbares herauskommt, ist relativ unwahrscheinlich. Denn es geht gegen niemand geringeren als den Tabellenführer und heißesten Kandidaten für die Oberliga, den FC An der Fahner Höhe. Man könnte es auch als das leichteste Spiel bezeichnen. Denn wenn die Frankenhäuser hier zumindest einen Punkt holen würden, wäre das schon eine große Überraschung. „Uns stehen eine Reihe an Spielern nicht zur Verfügung. Das zu kompensieren, ist fast unmöglich“, hat Trainer Marcus Mettke einige Sorgenfalten auf der Stirn.