Fußball: Spitzenteams treffen zum Auftakt aufeinander

Attraktiver könnte der Start in die Rückrunde der Fußball-Kreisoberliga nicht sein. Zum Auftakt treffen die vier Top-Teams in direkten Duellen unmittelbar aufeinander. Tabellenführer DJK Arenshausen empfängt den Dritten VfB Bischofferode. Der Zweite SV Grün-Weiß Deuna gastiert zeitgleich beim Vierten VfL Hüpstedt.

DJK Arenshausen

Die von Alexander Joswiak trainierten Arenshäuser haben erst eine Niederlage erlitten, sind zu Hause noch unbesiegt. „Mit der Vorbereitung bin ich zufrieden. Wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung, alle haben gut mitgezogen“, erklärt Joswiak, der mit unverändertem Personal in die zweite Halbserie gehen wird. Und auf die freut sich Joswiak, der im Verlauf der Hinrunde Patrick Gries abgelöst hat, bereits. Mit den Bischofferödern kommt das bisher offensivstärkste Team der Liga. „Sie haben sich in der Winterpause noch mal gut verstärkt, gehen deshalb auch als Favorit in das Spiel“, erklärt Joswiak, der den Kontrahenten als „sehr stark“ bezeichnet. Das bewies dieser im Hinspiel – das gewannen die Bischofferöder glatt mit 5:1.

VfB Bischofferode

Die Bischofferöder können nicht nur wegen der guten ersten Halbserie und des Kantersieges am ersten Spieltag mit reichlich Selbstvertrauen zum Primus nach Arenshausen reisen. „Die Testspiele und die Vorbereitung sind dank des Kunstrasens sehr gut und unter optimalen Bedingungen verlaufen“, berichtete VfB-Fußball-Abteilungsleiter Benedikt Eisenbarth. „Wir konnten viele verschiedene Systeme und Aufstellungen testen.“ Gleich vier Neuzugänge konnte Trainer Mohamed Alayan begrüßen. Kay Adrian Dornieden kam aus Kraja, Marvin und Janik Böttcher vom Thüringenligisten Wacker Teistungen. Torwart Alexander Blümel war zuletzt in der Kreisliga Göttingen-Osterode (Niedersachsen) für den FC Höherberg aktiv. Das Zusammenspiel scheint bereits vielversprechend zu laufen. „Wir haben als Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht“, freut sich Eisenbarth.

SV Grün-Weiß Deuna

„Die Vorbereitung war durchwachsen. Da bei uns viele Spieler beim Karneval aktiv sind, war die Trainingsbeteiligung nicht so gut“. Zudem gab es viele krankheitsbedingte Ausfälle“, bedauert Michael Wedekind-Weißenborn, Spielertrainer der Grün-Weißen. Beim Trainingslager in Wolfsburg wurde an der Fitness und am Feinschliff gearbeitet. „Wir haben mit dem Spiel gegen Hüpstedt gleich einen dicken Brocken als Gegner. Es ist ein Derby, das umkämpft sein wird“, geht Wedekind-Weißenborn von „einem Duell auf Augenhöhe“ aus.

VfL Hüpstedt

Vorbereitung und aktuelle Personallage haben eins gemeinsam: Beide bezeichnet Hüpstedts Trainer Frank Reinecke als „suboptimal“. Insgesamt acht Verletzte beklagt er gegenwärtig, dazu noch die Abgänge von Torjäger Andreas Tauber, den es zum Kreisligisten SV Dingelstädt zog, sowie dem linken Verteidiger Kai Keppler.

Ein Großteil der Einheiten absolvierten die Hüpstedter witterungsbedingt in der Halle. „Da war es schwierig, mannschaftstaktisch etwas zu machen“, bedauert Reinecke. In den Testspielen zeigte sich die Defensive anfällig. Gegen Schlotheims U 19 kassierte der VfL fünf Gegentreffer, gegen die Hessen aus Wichmannshausen und den Erlauer SV jeweils vier. „Aufgrund unserer Personallage ist Deuna Favorit“, vermutet Reinecke.