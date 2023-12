Fußball wird immer schneller

Erfurt Dirk Pille über Fußball-Regeländerungen, die in Nordamerika ausprobiert werden

Zehn Minuten Nachspielzeit – das nervt. Jetzt gibt der Fußball endlich Gas und zeigt Verzögerungstaktikern die Gelbe Karte. Zwar ändert das Spiel der Spiele nicht gleich weltweit seine Regeln, doch der Anfang wird jetzt in Nordamerika gemacht.

In der Major League Soccer (MLS) sollen Spielgeschwindigkeit und Netto-Spielzeit erhöht werden, indem bei Verletzungen und Auswechslungen Druck gemacht wird. Die Uhr wird gestoppt, wenn ein Spieler länger als 15 Sekunden auf dem Feld liegen bleibt. Frühestens nach zwei gespielten Minuten darf der Kicker auf den Platz zurückkehren, wenn die Ursache für die Verletzung kein mit Gelb oder Rot bestraftes Foul war oder es sich um einen Torwart oder eine Kopfverletzung handelt. Der Effekt der Neuregelung ist erstaunlich. In der Entwicklungsliga MLS Next Pro wurde das System bereits getestet, die Anzahl an Unterbrechungen sank von etwa sechs auf 1,22 pro Spiel.

Bei Auswechslungen haben Spieler künftig nur noch zehn Sekunden Zeit, den Platz zu verlassen. Sonst kassiert der Einwechsler eine Minute Sperre und sein Team die Unterzahl. Auch sollen künftig VAR-Entscheidungen über Stadion-Lautsprecher erklärt werden, was bei der Frauen-WM zuletzt erfolgreich funktionierte.

Solche Maßnahmen bringen den Fußball wirklich voran. Mal sehen, wie lange die die Regelhüter der Fifa jetzt für die Umsetzung weltweit brauchen.