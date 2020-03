Hannovers Timo Hübers ist als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Erster Fußballprofi positiv auf Coronavirus getestet

Hannover. Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 ist als erster Fußballprofi in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Er befinde sich derzeit in häuslicher Quarantäne und habe seit seiner Infektion bei einer Veranstaltung in Hildesheim keinen Kontakt mit seinen Mannschaftskollegen gehabt, teilte der Verein am Mittwoch mit.