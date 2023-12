Fürths Julian Green sorgte per Elfmeter für das Tor des Tages.

2. Liga Fürth setzt seine Siegesserie auch in Braunschweig fort

Braunschweig Die Franken gewinnen 1:0 und feiern gegen die abstiegsbedrohten Niedersachsen den fünften Sieg in Serie. In der Tabelle geht es zwar nicht voran, der Rückstand auf den Hamburger SV wird aber verkürzt.

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt und die Abstiegsnöte von Eintracht Braunschweig vergrößert.

Die Franken gewannen mit 1:0 (1:0) bei den Niedersachsen und feierten ihren fünften Sieg nacheinander. Dazu blieben sie zum fünften Mal in Serie ohne Gegentor. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Julian Green in der 31. Minute per Foulelfmeter.

Die Fürther Führung war allerdings umstritten: Eintracht-Verteidiger Ermin Bicakcic soll Armindo Sieb gefoult haben. Die Braunschweiger Bank mit Trainer Daniel Scherning an der Spitze protestierte heftig. Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim) zeigte gleich zweimal die Gelbe Karte.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Niedersachsen kräftig aufs Tempo, brachten das Tor von Gäste-Keeper Jonas Urbig aber nicht ernsthaft in Gefahr. Am gefährlichsten war noch ein Schuss von Maurice Multhaup in der Nachspielzeit (90.+5). Die Franken taten offensiv kaum noch etwas und brachten den knappen Vorsprung routiniert über die Zeit.

In der Tabelle bleibt Fürth auf Rang fünf, hat mit 27 Punkten aber nur noch einen Zähler Rückstand auf den HSV auf dem Relegationsplatz. Braunschweig dagegen steht weiter mit acht Punkten auf Platz 17.