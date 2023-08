Gegentor in der Nachspielzeit: HSV verpasst Sieg beim KSC

Robert Glatzel (r) brachte den HSV in Karlsruhe in Führung.

Karlsruhe Der Hamburger SV hat den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga und damit auch den Sprung an die Tabellenspitze knapp verpasst.

Die Hanseaten kassierten beim Karlsruher SC am Sonntag in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer zum 2:2 (0:1). Fabian Schleusener hatte die Gastgeber vor 33.000 Zuschauern in der 14. Minute in Führung gebracht. László Bénes (61.) und Robert Glatzel (65.) drehten die Partie zugunsten des HSV, dann sorgte Joker Budu Siwsiwadse noch für den Karlsruher Ausgleich (90.+5).

Frühe KSC-Führung, später Ausgleich

Der KSC begann stark und belohnte sich mit dem frühen 1:0 durch Schleusener, der völlig frei im Strafraum auftauchte und den Ball zentral im Tor versenkte. Die Gäste kamen erst Mitte der ersten Halbzeit besser ins Spiel, zunächst aber nicht zu zwingenden Chancen. Nachdem Tim Rossmann das 2:0 für die Badener verpasst hatte (34.), scheiterte Hamburgs Torjäger Glatzel aus spitzem Winkel an Karlsruhes Torwart Patrick Drewes.

Nach dem Seitenwechsel schlug der HSV innerhalb weniger Minuten gleich zweimal zu. Zunächst verwandelte Bénes einen sehenswerten Freistoß. Kurz später brachte der Mittelfeldspieler den Ball flach und scharf in den Sechzehner, Glatzel hielt den Fuß rein - und traf zum 1:2. Der KSC drängte noch mal auf den Ausgleich - und schaffte ihn durch den eingewechselten Stürmer Siwsiwadse auf den allerletzten Drücker.